學姐黃瀞瑩懷孕了！臉書PO照：從失敗、流淚到「奇蹟般的兩條線」

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今（12）日在臉書公布懷孕喜訊。（翻攝黃瀞瑩臉書）

2025/08/12 19:16

〔記者孫唯容／台北報導〕民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今（12）日在臉書公布懷孕喜訊，並曬出超音波照片。黃瀞瑩表示，「回憶起那幾個月，總是閉起眼睛，一針針落在肚子上，一顆顆藥硬著吞下，從失敗、流淚，到終於出現那奇蹟般的兩條線，我們感受到生命的喜悅」，據了解，黃瀞瑩已懷孕4個月，預產期在明年1月底。

黃瀞瑩在去年7月28日舉行婚禮，不少政治人物都到場給予祝福，前台北市長柯文哲也親自證婚，她今天在臉書表示，回憶起那幾個月，總是閉起眼睛，一針針落在肚子上，一顆顆藥硬著吞下。從失敗、流淚，到終於出現那奇蹟般的兩條線，我們感受到生命的喜悅。謝謝我的孩子，因為有你，我們有了家的模樣；感謝愛我的大家，因為有你們，我的人生有了色彩。

黃瀞瑩說，「這片我深愛的土地，每一個人都代表不同的顏色，正是因為彼此的不同，才顯得美麗。孩子，媽媽希望你能活在五彩繽紛、有愛的台灣。我會拚盡全力愛你，讓你被愛包圍的同時，也能學會愛你自己。」

