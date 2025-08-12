遭韓方批外交失禮後 林明昕在WEF論壇談照顧體系做為重要基礎建設

行政院政委林明昕（中）8月9日至12日率團出席2025年APEC婦女與經濟論壇。（行政院提供）

2025/08/12 19:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕APEC婦女與經濟論壇在南韓舉行（WEF），因臨時取消與南韓真相會參訪，遭韓方批評是外交失禮的行政院政務委員林明昕，今天在WEF會中指出，我國面對高齡與少子女化趨勢，已將公共化的照顧體系視為提升經濟韌性的重要基礎建設。

林明昕本月9日至12日率團出席2025年APEC婦女與經濟論壇，台灣以「照顧即基礎建設」與「數位治理融入性別觀點」為核心政策主軸，展現我國結合性別平等與數位韌性的前瞻政策。

請繼續往下閱讀...

林明昕在WEF會中指出，我國面對高齡與少子女化趨勢，已將公共化的照顧體系視為提升經濟韌性的重要基礎建設。我國推動長照3.0政策，積極發展結合數位科技的社區整合型照顧體系，減輕家庭照顧負擔，以及強化在地照顧能量與服務的可近性，支持女性續留及重返職場。

林明昕提及，我國正致力於改變科技創新與研發的治理邏輯，推動性別主流化與落實「性別平等政策綱領」，引導藥品研發、人體研究與科技設計過程中納入性別觀點，確保創新成果能反映不同性別的需求，避免系統性偏誤。

另外，林明昕呼籲，面對數位性別暴力的跨境特性，建議APEC各經濟體共同研議區域合作機制與數位治理標準，保障及促進女性在虛擬與真實環境中之平等及安全。

行政院性別平等處表示，我國今年與會成果豐碩，多位代表團成員受邀於APEC婦女與經濟政策夥伴關係（Policy Partnership on Women and the Economy, PPWE）會議擔任講者，展現台灣在性別平等領域的深度與多元性。

性平處稱，韓國私部門積極呼應本年APEC會議主題舉辦周邊活動。該處代理處長林秋君於8月11日應邀出席由韓國歐洲商會（ECCK）主辦的Family-Friendly Future Forum少子化圓桌論壇，為會中唯一專題演講的貴賓，分享我國因應少子化政策、推動可負擔幼兒照顧措施，營造性別友善職場，以及公私協力經驗。我國經驗獲與會者高度關注，展現台灣於區域合作中的實務貢獻與政策啟發力。

性平處更說，我國代表團於與會期間與多個友好經濟體進行雙邊會議，就性別觀點納入貿易協定、性別暴力防治、照顧經濟、多元包容的決策參與及縮減性別薪資落差等議題進行交流，並分享我國推動性別暴力防治國家行動計畫等政策做法。我國將持續強化與APEC各經濟體的交流合作，推動以性別平等作為韌性經濟的核心要素，深化區域合作為亞太區域的包容性成長與永續發展注入穩定動能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法