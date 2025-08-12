駁民眾黨「挪用清淤經費」指控 南市府籲黃國昌勿為政治利益抹黑台南

對於清淤補助，台南市府今日嚴正澄清，並批民眾黨主席黃國昌為個人政治利益抹黑台南。（台南市府提供）

2025/08/12 19:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院提出《災後復原重建特別條例》草案，民眾黨今（12）日主張增訂「黃偉哲條款」。對此，台南市政府嚴正澄清，強調未曾將治水清淤經費挪作他用，並批評民眾黨與立委黃國昌一再「雙標」抹黑，呼籲勿為政治利益犧牲台南。

市府指出，黃國昌指控台南「挪用清淤經費」，已二度開記者會澄清，但黃仍無視事實，且刻意忽略監察院報告中，新北市同樣被糾正的資料，質疑其為討好新北市長侯友宜。市府反問：「若依黃國昌標準，是否也該增訂『侯友宜條款』？」

市府參議白瑞龍引用監察院調查，強調台南僅因工程名單與提報資料不一致，屬資料對應差異，非經費挪用，反批黃國昌混淆視聽。同份報告揭示，新北市將核定808萬餘元的經費分配給汐止區公所時，僅給600萬元，可能涉挪用之虞。

南市水利局長邱忠川則指出，台南清淤補助款全數用於雨水下水道疏濬，且自籌經費遠高於中央補助，反觀新北低於補助額度，以此推論，「黃國昌是不是該設『侯友宜條款』？」

針對黃國昌以雨水下水道完成比例比較六都，邱忠川強調，台南規劃長度全國第一（935公里）、完成率79%，但總建設長度仍高於新北（793公里、完成率92%），外界切勿以比例片面評斷。

市府發言人田玲瑚表示，丹娜絲風災復原工作還在持續進行，明（13）日楊柳颱風預計登陸，市府原不願多花力氣在莫須有的指控上，但面對黃國昌及民眾黨的肆意抹黑以及顛倒是非，實在是忍無可忍！也拜託黃國昌勿再雙標、勿再抹黑台南，勿為個人政治利益，拿台南當政治犧牲品，勿再散播不實言論「往台南傷口灑鹽」。田玲瑚強調，監察院的報告僅用於督導，內容不應被扭曲，成為謀取政治利益的工具。

監察院報告有揭示南市自籌經費遠高於中央補助。（南市政府提供）

同份監察院報告，亦揭示新北市涉有挪用之嫌。（南市政府提供）

