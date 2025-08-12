詹江村涉偷拍！國民黨竟要黃瓊慧道歉 網友灌爆砲轟

詹江村偷拍民進黨桃園市議員黃瓊慧，涉嫌跟騷， 還公開PO在社群與支持者一起訕笑羞辱。（圖翻攝自詹江村臉書）

2025/08/12 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕民黨桃園市議員詹江村昨天（11日）連續偷拍民進黨桃園市議員黃瓊慧，涉嫌跟騷， 還公開PO在社群與支持者一起訕笑羞辱，引發外界撻伐，綠營今天（12日）怒轟噁心，要求詹江村和藍營道歉。但國民黨隨後在臉書粉專反轟，綠營試圖透過抹黑來轉移內部矛盾，遭大批網友看不下灌爆！

國民黨今下午在官方粉專發文，「我們不要通過抹黑轉移內部矛盾的執政黨，民進黨與黃瓊慧應為雙標道歉！針對民進黨桃園市議員黃瓊慧指稱，遭國民黨桃園市議員詹江村拍攝是『涉嫌跟騷』、『噁心行徑』，民進黨要求本黨說明，國民黨必須指出，對這種莫名其妙潑髒水的行為，予以嚴厲譴責，民進黨不要自己內部遇到厭男、厭女爭議，就想通過抹黑在野黨，撫平內部矛盾。」

藍營接著說：「公眾人物於公眾場合的言行本就可受公評，若依據相同標準，民進黨過去何曾公開批判自家的『跟騷行為』？國民黨三問民進黨，以下行為算不算是噁心、違法的跟騷行為。民進黨立委郭昱晴過去公然公審路邊民眾，民進黨可曾發文認為郭昱晴事涉《跟蹤騷擾防制法》？黃瓊慧本人過去2023年6月18日疑似拍攝新北市長侯友宜，算不算是一種噁心的跟騷行徑？黃瓊慧2022年10月22日親赴本黨桃園市長張善政的選舉活動現場，究竟是支持本黨候選人，還是吃飽太閒跟騷本黨支持者與候選人？」

國民黨表示，「事實很簡單，無論是民進黨立委郭昱晴或者黃瓊慧，都有過拍攝本黨一般民眾、支持者、從政人士，而民進黨全黨從未發文批評，顯然是存在雙重標準的惡意抹黑。民眾原本只是看不懂民進黨發言人譴責性平部捍衛女權，這下更看不懂民進黨為何以雙標打臉自己立委與議員？民進黨的標準人民永遠看不懂，就像關稅國難當頭，民進黨還有閒暇惡搞大罷免。呼籲民進黨自己的孩子自己教，自家的架回自家的練舞室打。」

但該貼文曝光後，大批網友湧入砲轟「所以貴黨鼓勵這樣的行為？」、「權貴思想果然不止，永遠存在男尊女卑，言語充滿嘲笑侮辱也視為平常」、「百年大黨居然是這種德行，最雙標的就是KMT」、「民進黨犯錯值得被檢討，但不代表你們也應該這樣做」、「真不愧是戰敗逃來台灣的百年政黨，完全不會自我檢討」、「果然都說不得，民進黨犯錯就叫民進黨下台，你們犯錯還是叫民進黨下台，佩服佩服」、「要求被偷拍的人道歉，這操作除了KMT大概也沒人幹得出來了」、「說句笑話：國民黨會道歉」、「貴黨真是令人大開眼界」。

國民黨要求被偷拍的黃瓊慧道歉，遭網友灌爆。（圖翻攝自國民黨臉書）

