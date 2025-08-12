為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃國昌稱2年條款僅柯文哲能改變 簡舒培：打臉柯「非一人政黨」

    簡舒培表示，黃國昌說兩年條款只有柯文哲能改變，是打臉柯文哲「民眾黨不會是一人政黨」的說法。（資料照，記者何玉華攝）

    簡舒培表示，黃國昌說兩年條款只有柯文哲能改變，是打臉柯文哲「民眾黨不會是一人政黨」的說法。（資料照，記者何玉華攝）

    2025/08/12 19:23

    〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨10日舉辦黨代表大會並討論「兩年條款」存廢提案，民眾黨主席黃國昌在會中宣告，只有柯文哲能決定是否暫緩，會中未表決提案內容，最終由黨代表們以鼓掌方式認同黃國昌所言；民進黨議員簡舒培表示，黃國昌無異於打臉柯文哲當年所說「民眾黨不會是一人政黨」。

    「兩年條款」是柯文哲在2024年大選前，要求不分區立委候選人簽署承諾書，每人任期2年，期滿後交棒給後順位者遞補；黃國昌在代表大會中表示，與柯文哲約定好兩年，能影響他決定的人只有柯文哲，他將做到明年1月31日就離開立法院。

    簡舒培今（12）天在臉書發文說，民眾黨「創黨六週年大會」，如果不是看見活動名稱，還以為是哪個新興宗教的佈道會，一個政黨不離「柯文哲」，甚至連拍板執行「兩年條款」、替黃國昌鋪新北市長參選之路，黃國昌都要補一句「只有柯文哲能改變制度」。

    簡舒培說，柯文哲當年曾說過「民眾黨不會是一人政黨」，如今黃國昌這番話不只當眾打柯文哲的臉，還把「今天的自己打臉昨天的自己」絕活學到手，順便再加碼「打臉昨天的柯文哲」。

    簡舒培認為，其中更讓人玩味的是，黃國昌說「明年七週年，一定會讓柯主席回來。」但柯文哲一旦回歸，對多疑好猜忌的他來說，黃國昌的存在就是威脅，更別說黃國昌一路踩著「消費柯」起家，黃國昌這到底是對柯文哲表忠心，還是向國民黨遞出的暗號？民眾黨如果真心希望柯文哲快出來，不如呼喊在海外的「橘子」響應今年黨慶主題「勇敢」，趕快回來救柯文哲。

