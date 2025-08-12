普發1萬元進度 卓榮泰：8月完成法制化馬上執行

行政院長卓榮泰（中）、經濟部長郭智輝（左）、環境部長彭啟明（右）12日赴立法院就「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告及備詢。（記者塗建榮攝）

2025/08/12 18:20

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院將針對「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」提出修正草案，對於普發現金1萬是否在10月底前發放，卓榮泰今赴立法院備詢時表達有困難。民進黨立委林岱樺質詢指出，「此一時也，彼一時也，本席主張全面普發1萬元」；卓回應，希望這個這個會期8月底就能夠完成法制化，完成後編列預算就馬上執行。

林岱樺表示，這1萬元面對現在關稅衝擊的產業、南部急需重建的每一個災民是「即時雨、救命錢」。而且總統已經核示了，既然已經同意了，應該從優、從速、從簡，盡快的普發1萬元，哪來的還在10月底前沒有辦法發，哪來的憲法程序還沒有完備，這些都可以繼續進行，而卓榮泰所說要舉債，也不會是一個很複雜的程序。

請繼續往下閱讀...

林岱樺說，但是沒有現在全面普發1萬元的情況之下，現在高雄的災區，整個道路的中斷，現在楊柳颱風就要進來了，災害重建的腳步才剛要起步，這個時候還在告訴人民，總統已經要發1萬元，我們慢慢等，等到年底還會被發不曉得。

林岱樺請卓榮泰救救台灣、救救災民、救救賴總統吧，總統已經已經指示，也已經核准了，卓榮泰從優從速從簡，「院長你怎麼看全面普發1萬元？」

卓榮泰表示，他我非常感謝歷任的政府建全台灣國家財政，所以每年多多少少都有稅計剩餘。在今年編列預算時也朝這個方向謹守財政紀律，當時他認為錢就應該花在最需要的地方，那現在看到颱風和728豪雨造國人這麼大的損傷，再加上立院也已經提出了對韌性條例的修正案的內容，總統公告也已經生效。

但卓榮泰重申，這個內容基本不變，雖然他還要處理的是憲政程序讓它能夠化解，但不會影響接下來的時間，我們用最快的速度來提出一個韌性特別條例的修正案，就會把金額都補上來，立院審議一通過，我們馬上編特別預算。

林岱樺追問，10月底前可以嗎？卓院長說10月底前不可能，但現在已經8月了，1萬元總統都說已經要發了，院長竟然說10月底前兩個月後沒有辦法收到，然後楊柳颱風直奔南部和高雄。

不過，卓榮泰澄清，「委員你誤會了，我希望在這個會期當中就能把它解決」。林岱樺追問，這個會期是什麼時候？這個會期到8月底，卓回應，法制化，預算就能把它解決，解決之後據預算下去編列，編列就下去執行。

林岱樺再問，什麼時候能夠普發完成？卓榮泰表示，從修正案到特別條例的修正，以及特別預算的編列，「我們希望這個8月的會期就能夠完成，完成之後去編列預算就馬上執行」。

林岱樺詢問，那在9月以前可以收到普發1萬元嗎？卓榮泰回應，9月以前不可能，8月底才會完成法制化。林再問，那9月底前可以嗎？還是等到10月底以後？請院長說個時間吧，可以1個月完成普發嗎？卓榮泰是一院之長，一聲令下所有的行政部門馬上就1個月完成普發。

民進黨立委林岱樺12日立法院會質詢。（記者塗建榮攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法