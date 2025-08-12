黃國昌是對的人？ 李乾龍喊「黨內優先」：點名李四川評價相當不錯

前國民黨秘書長李乾龍表示，選舉是靠實力，不是先說先贏，藍營在新北執政21年，市長侯友宜有責任把棒交到對的人手上，對的人應該是自己黨內的人為第一優先。（記者羅國嘉攝）

2025/08/12 18:06

〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾黨主席黃國昌昨天公開表態投入2026新北市長選戰，引起政壇關注。前國民黨秘書長李乾龍表示，選舉是靠實力，不是先說先贏，藍營在新北執政21年，市長侯友宜有責任把棒交到對的人手上，而對的人應該是自己黨內的人為第一優先。目前浮出來的幾位候選人都有相當實力，其中現任台北市副市長李四川在新北服務過，大家評價相當不錯。

李乾龍受訪時指出，任何人都有參選的權利，但「選舉不是先說先贏，看實力嘛！」黃國昌有意願來新北市服務，市民如果願意支持「那我們沒有意見」。

李乾龍坦言，新北目前浮出來的候選人這幾位都有相當實力，其中李四川在新北服務過，大家評價相當不錯。不過他認為，「國民黨在新北執政21年，新北市長侯友宜對交棒這個事情有很大的責任，他應該會很認真把棒交到對的人手上」，但對的人應該是自己黨內的人為第一優先。至於是否將黃國昌納入機制中推選候選人，李乾龍說，這要讓未來的黨主席決定，黨有黨的機制。

李乾龍認為，現在看起來藍白合是趨勢，藍白合才能讓國民黨重返執政，這是經過這次大罷免民意展現出來的，黃願意到新北市來選舉，「要經過選民洗禮」。他期盼藍白合在市長選舉也要能合作，這樣藍營勝選機會更大。

另，外界解讀黃國昌表態投入選戰，可能是作為談判籌碼，劍指地方議員分配額，以及2028盧昌配。李乾龍指出，盧昌配還有很長時間，他蠻同意是希望母雞帶小雞，帶動地方議員選舉，他也向議長建議必須趕快提早布局。如果市長是藍營市長，議長要掌控議會多數才能在議會掌控議題，藍營要在新北取得多數議員是很大挑戰。

