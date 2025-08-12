美國共和黨疏遠台灣？ 邱志偉秀2事證駁斥：別挑撥台美互信

民進黨立委邱志偉。（資料照）

2025/08/12 17:59

〔記者陳政宇／台北報導〕美國雜誌《外交家》（The Diplomat）近期一篇文章分析，共和黨在台灣議題上態度轉趨低調，原因包括美中貿易談判不以台灣議題刺激中國，以及黨內新右派崛起。對此，民進黨立委邱志偉今（12日）以共和黨國會議員言論、以及共和黨民調公司調查結果為例，直指挑撥台美互信的操作痕跡明顯，而國民黨親中才是台灣真正的國安危機。

邱志偉回顧，美國前國務卿龐皮歐日前才撰文強調，美國應該放棄對台戰略模糊路線，否則將帶來台灣巨大的安全風險。他是川普政府第一任的國務卿，強烈的支持台灣，在其任內也對台灣許多政策限制予以解禁，更曾來訪台灣。

請繼續往下閱讀...

關於極右派的崛起，邱志偉認為，這當然是美國國內民意趨向之一，但縱使是川普的主流支持者，並沒有放棄台灣的走向，遑論滑坡成共和黨正在放棄台灣。邱引用上個月底，共和黨民調公司的數據指出，美國的川普支持者，超過7成認為保護台灣免於中國控制，是符合美國利益，這也與龐皮歐的投書態度一致。

此外，邱志偉談到，共和黨國會議員抗中挺台力道強勁，例如共和黨籍的眾議院「美中戰略競爭特設委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar），今年5月才致函美國飯店不可以使用中國台灣矮化台灣。參議院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）也預計在今年8月訪問台灣，這是近8年來首次有軍事委員會主席來台。參、眾兩院的資深共和黨議員都力挺台灣，特別是美國國會是委員會中心主義，擔任委員會主席都是重量級的國會議員，共和黨在遠離台灣根本純屬無稽。

邱志偉更補充，共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）7月底才舉行聽證會，表達對台灣安全的關切，並表示副總統蕭美琴是其好友，中國的威脅行動令人難以置信。蘇利文更在年初國會聽證會上，重批國民黨刪除國防預算是在玩危險遊戲。

邱進一步強調，相信美國政府、國會、智庫與美國主流民意挺台反中趨向未變，共和黨沒有疏遠台灣，但國民黨親近中國則是連美國國會都在討論的議題，這才是台灣真正的國安危機，卻有一波波捕風捉影、傷害台美關係的文章出現。這種挑撥台美互信的文章，背後斧鑿操作痕跡明顯。

