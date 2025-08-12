林俊憲促台17、19線電纜優先地下化 卓揆：籌措經費逐年改善

行政院長卓榮泰12日赴立法院就「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告及備詢。（記者塗建榮攝）

2025/08/12 17:25

〔記者李文馨／台北報導〕丹娜絲颱風吹斷嘉義、台南沿海地區約3500支電線桿、停電戶數多達100萬戶，連帶發生斷網、斷訊等問題。民進黨立委林俊憲今天在立法院質詢，督促政府將台17線、台19線電纜優先地下化，行政院長卓榮泰回應，若能克服工程困難，政府一定籌措經費逐年改善。

立法院院會今天邀請行政院院長率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。林俊憲質詢時指出，利用這次颱風來檢驗台灣所謂的國安基礎設施，他認為檢驗結果非常脆弱，基礎建設有南北差距，也有城鄉的差距。

請繼續往下閱讀...

林俊憲表示，這次風災最嚴重是因為停電，倒了很多電線桿，停電就會停水，甚至很多電信也斷了。他建議，行政院應優先施作台17線、台19線的電纜地下化，這是沿海地區最主要的南北幹道，最重要的電線桿都在這，這次受風面影響全倒。

卓榮泰回應，若在地層下陷地區，如果能夠克服工程上的困難，一定會籌措經費，逐年加以改善。

民進黨立委蔡易餘質詢也建議，從台電的特高壓以及主幹線優先考量地下化，再視這個地方是否淹水考量而定。卓榮泰回應，根據台電過去的經驗，易淹水和地層下陷地區做地下電纜，確實有執行和工程上的困難，但如果排除這些地區，其他地方能朝地下化方向發展，政府可以克服工程技術問題，籌措經費逐年改善。

對於無法地下化的地區，卓榮泰提到，他曾和爬上電線桿施工的工程人員交談，他們建議一排電桿可以其中幾根特別強韌，當電桿倒下時會是一節一節的，不會整排都倒，如果在中間增加強化韌性的電線桿，用更好的鋼材支撐，或許能救急達到地下化工程的目標。

卓榮泰說，台電目前都在研究中，未來在增加電網韌性方面，除了10年5000億元縮短為4年執行外，在這次的特別條例、風災特別條例和韌性特別條例中，都希望給台電更多經費，讓它一方面搶修搶檢，一方面適度加強預算。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法