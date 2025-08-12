明年百里侯選舉黃國昌喊共推人選 藍營提循合作往例民調決定

針對民眾黨主席黃國昌昨日表態角逐明年新北市長選舉，並向國民黨喊話在野共推人選，藍營人士認為，未來大概會循過去與其他友黨合作的前例，透過比民調數字來決定共推人選。（資料照）

2025/08/12 17:16

〔記者施曉光／台北報導〕針對民眾黨主席黃國昌昨日表態角逐明年新北市長選舉，並向國民黨喊話在野共推人選，藍營人士今日指出，明年地方百里侯一役，除了目前白營執政的新竹市，民眾黨也許還有叫板實力，在其他縣市甚至直轄市，尤其是新北市長選舉這一局，白營只能用「成事不足，敗事有餘」形容，但基於選舉朋友愈多愈好，藍、白合作也的確可以發揮一定助攻效果，國民黨大概會循過去與其他友黨合作的前例，透過比民調數字來決定共推人選。

至於國民黨是否有可能在特定選區禮讓民眾黨？這位人士說，綜觀22個直轄市、縣市，僅新竹市較有可能，但這還要以能弭平地方雜音為前提，尤其是參選議員、鄉鎮市長、代表的藍營「小雞」可以接受「白色母雞」，除此之外，國民黨可謂「讓無可讓」。

藍營人士強調，黨內雖有藍、白合作的共識，但具體機制問題，現在誰說都不能算數，必須等到11月初新任黨魁走馬上任後才可能研議拍板。

此外，國民黨發言系統也重申，在野陣營會保持合作空間，待未來新任黨魁上任後，持續與民眾黨進行密切對話。

國民黨智庫召集人、前立委陳學聖昨晚已經在政論節目中表達異議。他說，雖然藍、白合是必然趨勢，白營想要壯大，天經地義，但應該先從民代系統以及省轄市的層級開始，不要一開始就想要「一線直轄市」。

陳學聖還強調，2024年大選民眾黨當時自稱「坐二望一」，但結果證明「你就是老三」﹔在被問及國民黨在新北市是否找到「最強母雞」？他說，台北市副市長李四川的民調一直居高不下。

