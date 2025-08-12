為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民進黨「小鋼砲」曾琮愷病逝 曾妻貼文：他義無反顧地用生命愛台灣

    2019年曾琮愷（左二）帶著剛結婚的妻子洪子綾（左一）到瑞士日內瓦為台灣發聲。（資料照）

    2025/08/12 17:09

    〔記者張協昇／南投報導〕外號「小鋼砲」的民進黨前南投縣黨部執行長曾琮愷，因蜂窩性組織炎併發症猝逝，與他鶼鰈情深的妻子洪子綾，今（12日）在曾琮愷臉書貼文指出，丈夫這些年來從街頭奔走，到遠赴日內瓦為台灣發聲，他總是笑著迎人，樂觀面對挑戰，用真誠、熱情與勇敢，義無反顧地用生命去愛南投、愛台灣。

    曾琮愷與妻子洪子綾在民進黨南投縣黨部工作時結識，由於曾琮愷從1996起，每年都到瑞士日內瓦參加爭取台灣加入WHO、以及聯合國的宣達團，2019年兩人趕在該年宣達團要前往日內瓦前結婚，隨即相偕前往為台灣發聲，自此洪素綾始終在一旁支持陪伴他，夫唱婦隨；2025年大罷免二階開始，也常可見夫妻倆一起站在街頭舉牌、宣講身影。

    洪子綾今發文說，她摯愛的丈夫曾琮愷，這幾年從街頭奔走，到遠赴日內瓦為台灣發聲，從社會的角落，到生活的日常，他總是笑著迎人，樂觀面對挑戰，並在他人需要時，毫不猶豫地伸出援手，他用真誠、熱情與勇敢，守護著家人、朋友與家鄉，義無反顧地用生命去愛南投、愛台灣。

    洪子綾表示，作為他的妻子，深知他對這片土地與身邊的人，傾注了愛與心力，而大家也同樣在他生命中，佔有無可取代的位置，感謝大家曾與他一同走過的每一步，相信他也會一直守護著我們。

    日前病故的民進黨前南投縣黨部執行長曾琮愷，與妻子洪子綾鶼鰈情深，常相偕出遊。（擷取自曾琮愷臉書）

