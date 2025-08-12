網紅「館長」陳之漢再度訪中，預計參訪比亞迪總部。（記者劉信德攝）

2025/08/12 17:00

〔記者劉信德／桃園機場報導〕網紅「館長」陳之漢再度出發前往中國參訪，在上一次上海6天5夜之行及赴澳門規劃直播及場勘後，時隔兩週再度前往廣東深圳，此行預定參訪比亞迪總部，並安排13日下午開直播。

陳之漢針對關稅談判結果表示，民進黨政府上任後，完全就是出來搞事的、來要權力的，這在726之前在野黨就提醒過了，現在823還要再一次，執政黨還是不聽。陳之漢說，關稅談判的結果，其實就是「根本沒有談」，或是談判結果很糟也不敢講。

另外，陳之漢此行也要參訪比亞迪總部，在比亞迪欲透過「洗產地」模式進軍台灣，並在日前透過代理商太古汽車宴請立院高層遭媒體曝光之際，此一行程安排格外引人關注。陳之漢說，台灣人很可憐買車要花兩倍的錢，扶植了那麼久的國產車，這次是去看看中國造車到了什麼樣的境界。

媒體繼續追問民眾黨主席黃國昌有意參選新北市長，陳之漢表示，不要重蹈2024的覆轍，只要推出的人選藍白全力支持，陳之漢說，這一次就是「要幹掉民進黨」。

網紅「館長」陳之漢再度訪中，預計參訪比亞迪總部。（記者劉信德攝）

