蔣萬安稱要讓台北發展所以支持重啟核三 周軒怒轟：有什麼毛病？

黃國昌拜會蔣萬安，2人就核能公投議題交換意見。（記者田裕華攝）

2025/08/12 17:55

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主推的核三延役公投將於本月23日與7件國民黨立委罷免案一同舉行投票，黨主席黃國昌今天（12日）拜會台北市長蔣萬安，爭取蔣對核三公投的支持，雙方很快達成共識。針對蔣萬安稱核三延役才能讓台北發展，台北要成為AI城市就要有穩定供電，政治工作者周軒忍不住砲轟：「台北要成為AI驅動的智慧城市，需要穩定供電，然後解決方案是支持重啟在屏東的核三？蔣萬安你有什麼毛病嗎？」

黃國昌今上午率台北市議會民眾黨團拜會蔣萬安，蔣萬安表態支持核三公投投下同意票，核三延役的議題非常重要，攸關台北市、攸關台灣未來長久發展，唯有如此台北才能持續往前邁進，台灣才能迎向世界。他還說，台北是台灣創新研發、營運總部中心，台北有個目標，要成為以AI為驅動的智慧城市，台灣要迎向AI浪潮，就要有穩定供電，沒有穩定供電怎麼發展AI？

對此，周軒今下午在臉書發文砲轟，「台北要成為AI驅動的智慧城市，需要穩定供電，然後解決方案是支持重啟在屏東的核三？蔣萬安你有什麼毛病嗎？你怎麼不講核一、核二、核四都在台北市方圓50公里以內，直接支持重啟這三座核電廠，不是離台北比較近嗎？為什麼台北要供電穩定，就要屏東人繼續忍受核電廠啊？我真心不懂欸。」

