為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔣萬安稱要讓台北發展所以支持重啟核三 周軒怒轟：有什麼毛病？

    黃國昌拜會蔣萬安，2人就核能公投議題交換意見。（記者田裕華攝）

    黃國昌拜會蔣萬安，2人就核能公投議題交換意見。（記者田裕華攝）

    2025/08/12 17:55

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主推的核三延役公投將於本月23日與7件國民黨立委罷免案一同舉行投票，黨主席黃國昌今天（12日）拜會台北市長蔣萬安，爭取蔣對核三公投的支持，雙方很快達成共識。針對蔣萬安稱核三延役才能讓台北發展，台北要成為AI城市就要有穩定供電，政治工作者周軒忍不住砲轟：「台北要成為AI驅動的智慧城市，需要穩定供電，然後解決方案是支持重啟在屏東的核三？蔣萬安你有什麼毛病嗎？」

    黃國昌今上午率台北市議會民眾黨團拜會蔣萬安，蔣萬安表態支持核三公投投下同意票，核三延役的議題非常重要，攸關台北市、攸關台灣未來長久發展，唯有如此台北才能持續往前邁進，台灣才能迎向世界。他還說，台北是台灣創新研發、營運總部中心，台北有個目標，要成為以AI為驅動的智慧城市，台灣要迎向AI浪潮，就要有穩定供電，沒有穩定供電怎麼發展AI？

    對此，周軒今下午在臉書發文砲轟，「台北要成為AI驅動的智慧城市，需要穩定供電，然後解決方案是支持重啟在屏東的核三？蔣萬安你有什麼毛病嗎？你怎麼不講核一、核二、核四都在台北市方圓50公里以內，直接支持重啟這三座核電廠，不是離台北比較近嗎？為什麼台北要供電穩定，就要屏東人繼續忍受核電廠啊？我真心不懂欸。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播