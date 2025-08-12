邱佩琳作證遭質疑前後供詞不一 怒回沈慶京律師「你對我有敵意」

台北地院12日審理前民眾黨主席柯文哲政治獻金及背信案，上午傳喚現任基隆副市長邱佩琳出庭作證。（記者廖振輝攝）

2025/08/12 15:51

〔記者劉詠韻／台北報導〕基隆市副市長邱佩琳今以證人身分出庭台北地方法院，協助釐清柯文哲政治獻金案。柯文哲辯護律師追問，先前檢方偵訊過程中，是否出現偵查資料外洩情形以及檢察官反應，邱佩琳表示當下不知相關行為是「偵查中的資料外洩」；沈慶京律師則質疑她接受檢方偵訊，被問及Excel工作檔時疑前後供述不一、有做偽證疑慮時，她略帶怒意回擊：「你對我有敵意。」

民眾黨籍邱佩琳出身台灣政治世家，父親邱創煥為國民黨資深元老、考試院前院長，過去曾任東森行銷顧問總經理、ETtoday新聞雲執行董事。2022年間，她因受基隆市長謝國樑招攬，出任副市長一職至今。

檢方查扣柯文哲隨身碟時，發現一份Excel工作簿，記載柯涉嫌侵占木可公司政治獻金約6234萬元，另有邱佩琳經手的政治獻金600萬元。資料中顯示，邱佩琳曾8度被列為經手「經理人」，其中3筆包括謝國樑、林命群及信義房屋創辦人周俊吉，數字皆為200，因此認定為邱佩琳替3人轉交予柯的獻金金額，數字單位為「萬元」。

邱佩琳今證稱，去年接受檢方偵訊後，期間曾接獲《鏡週刊》社長裴偉來電，依稀記得週刊隔天出刊，表示有關捐款的事情想要了解，她為確認內容而前往公司。沈慶京辯護律師徐履冰向審判長出示週刊報導，並指有一張名為「柯文哲USB金主名單」圖表，詢問邱佩琳，裴偉是否拿這張圖詢問。邱女回應，裴偉當時手上拿著一份資料，並依此問她有關金流等問題。

提及週刊時，邱佩琳頻頻表示「我不想看到那個週刊。」她並指，母親這段時間因受媒體新聞影響，誤以為她做了壞事，經常膽戰心驚；尤其她今天出庭時，90歲高齡的母親早上還因此摔了一跤，後續需要動刀。

徐履冰質疑邱女前後證詞不一，也無法對細節交代清楚，抨擊是否在做偽證？邱佩琳情緒激動，認為徐對她有敵意。由於二人於庭審中的一來一往略顯情緒化，引得審判長二度提醒徐：「律師，我們趕快問完。」只見徐則「唉」了一聲「好吧，那就結束詰問、我不問了。」

邱佩琳提及，偵訊中曾被問及黃南光是否捐款，當時否認。她事後才得知金額由裴偉告知，進而想起這筆款項是替賴香伶募款。

柯文哲辯護律師陸正義詰問，裴偉是否曾說資料是從何處取得？邱佩琳已回應沒有，但陸仍繼續追問她第二次接受檢察官偵訊的情況，包括檢方基於「鏡週刊」而傳喚她了解募款對象時，檢方對於偵查中資料外洩有何反應？

邱佩琳說，她並不知相關行為是「偵查中的資料外洩」，而檢察官也沒有什麼特別的反應。

