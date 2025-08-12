為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    佈局2026 民進黨宜縣10鄉鎮市長將徵召、議員提名15席

    民進黨宜蘭縣黨部公告2026年縣議員、鄉鎮市長選舉登記提名辦法，將在8月25日至29日辦理領表及登記。（記者游明金攝）

    2025/08/12 16:09

    〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣黨部公告2026年縣議員、鄉鎮市長選舉登記提名辦法，將在8月25日至29日辦理領表及登記；宜縣12鄉鎮市，除了執政的冬山鄉與蘇澳鎮，鄉鎮長將辦理初選，其餘10鄉鎮市將以徵召或結盟產生。至於縣議員，宜縣有34席，民進黨確定提名15席，目前須辦理初選鄉鎮市為宜蘭市、羅東鎮與員山鄉。

    鄉鎮市長部分，宜蘭縣12鄉鎮市，目前僅有蘇澳鎮與冬山鄉是民進黨執政，而2位鄉鎮市長都將兩任屆滿；民進黨選舉對策委員會討論，這2鄉鎮將開放登記並辦理初選，據了解，冬山鄉目前有縣議員謝燦輝等多人競逐；蘇澳鎮也有基層鼓勵縣議員謝正信轉換跑道。

    至於其他非執政的10個鄉鎮市長部分，都被視為特殊選區，在黨內公告的提名辦法註記為「保留」；據了解，這10個鄉鎮市將以徵召或結盟方式產生，不辦理初選登記，等縣長參選人確定後，再下鄉傾聽基層聲音確定人選，以利整體選戰佈局；這是綜合以前縣長選舉勝選經驗所做的規劃，縣選對會與執委會都無異議通過。

    縣議員部分，宜縣有34席議員，本屆民進黨僅有11席；經討論，9個鄉鎮市確定會提名，分別是宜蘭市提名3席、頭城鎮1席、礁溪鄉1席、員山鄉1席、羅東鎮3席、五結鄉1席、冬山鄉3席、三星鄉1席、蘇澳鎮1席。

    縣黨部主委邱嘉進說明，五結鄉與蘇澳鎮都有第2席空間，後續再視情況辦理徵召或結盟產生；另壯圍鄉因選區情況特殊先作「保留」，不開放初選登記，後續再視情況辦理徵召或結盟。而大同、南澳兩山地鄉與平地原住民選區，縣議員部分由選對會另案處理。

    據了解，宜蘭市、羅東鎮與員山鄉都有多人表態參選縣議員，黨部將辦理初選；其他鄉鎮相對單純，但實際情況，仍以最後的初選登記結果為準，再作調整。

    民進黨宜縣各鄉鎮市選區縣議員與鄉鎮市長的提名名額與概況。（記者游明金攝）

