為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    金門縣政府首長異動名單出爐 秘書長今年第3度換手交棒張瑞心

    金門縣政府發布最新一波人事異動。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府發布最新一波人事異動。（記者吳正庭攝）

    2025/08/12 15:54

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天發布人事命令，計有1名秘書長、7名首長職務異動，其中縣府參議張瑞心真除秘書長，另外，以政務任用，表現有為有守的縣衛生局長蔡建鑫退職，由副局長李金治代理；這波縣長陳福海任內第17次包括秘書長在內的主官、管異動，均將自8月15日生效。

    縣府幕僚長今年第3度換手，先是呂清福1日1日上任，4月16日退休由參議陳世保接任，陳世保7月16日退休，參議張瑞心代理至今。

    縣府指出，張瑞心，63歲，銘傳大學觀光事業學系碩士，曾任金門縣金沙鎮公所課長、金湖鎮公所課長、金門縣政府（以下簡稱縣府）交通旅遊局專員、縣府觀光處副處長、縣港務處處長、縣府觀光處處長、建設處處長、工務處處長及參議。

    縣府7名首長職異動名單是：教育處處長黃雅芬、社會處處長王茲繐、工務處處長陳家輝、環境保護局長楊建立、自來水廠廠長林建良、公共車船管理處處長楊沁杭、金門日報社社長陳欽進。

    因應這波首長異動，原縣環境保護局局長李廣榮調縣府參議、原縣立體育場場長王志仁調縣府簡任秘書並暫代場長、原公共車船管理處處長何佩舉調縣府工務處副處長、原金門日報社社長蔡湛成調縣府秘書，原縣畜產試驗所所長王智育調縣府社會處副處長，所長由縣府產業發展處副處長李文堆代理；此外，另名以政務任用的原縣府教育處長孫麗琪已於8月1日重返學校任教。

    金門縣政府新發布人事異動名單。（金門縣政府提供）

    金門縣政府新發布人事異動名單。（金門縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播