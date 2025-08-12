金門縣政府首長異動名單出爐 秘書長今年第3度換手交棒張瑞心

金門縣政府發布最新一波人事異動。（記者吳正庭攝）

2025/08/12 15:54

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天發布人事命令，計有1名秘書長、7名首長職務異動，其中縣府參議張瑞心真除秘書長，另外，以政務任用，表現有為有守的縣衛生局長蔡建鑫退職，由副局長李金治代理；這波縣長陳福海任內第17次包括秘書長在內的主官、管異動，均將自8月15日生效。

縣府幕僚長今年第3度換手，先是呂清福1日1日上任，4月16日退休由參議陳世保接任，陳世保7月16日退休，參議張瑞心代理至今。

請繼續往下閱讀...

縣府指出，張瑞心，63歲，銘傳大學觀光事業學系碩士，曾任金門縣金沙鎮公所課長、金湖鎮公所課長、金門縣政府（以下簡稱縣府）交通旅遊局專員、縣府觀光處副處長、縣港務處處長、縣府觀光處處長、建設處處長、工務處處長及參議。

縣府7名首長職異動名單是：教育處處長黃雅芬、社會處處長王茲繐、工務處處長陳家輝、環境保護局長楊建立、自來水廠廠長林建良、公共車船管理處處長楊沁杭、金門日報社社長陳欽進。

因應這波首長異動，原縣環境保護局局長李廣榮調縣府參議、原縣立體育場場長王志仁調縣府簡任秘書並暫代場長、原公共車船管理處處長何佩舉調縣府工務處副處長、原金門日報社社長蔡湛成調縣府秘書，原縣畜產試驗所所長王智育調縣府社會處副處長，所長由縣府產業發展處副處長李文堆代理；此外，另名以政務任用的原縣府教育處長孫麗琪已於8月1日重返學校任教。

金門縣政府新發布人事異動名單。（金門縣政府提供）

