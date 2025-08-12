邀卓榮泰報告立院議場卻鬧空城 韓國瑜怒斥：實在太不像話

立法院長韓國瑜表示，行政院受立法院請託進行報告，但議場席間一個立委都沒有，他痛批「這樣的狀態實在是太不樣話！」（記者塗建榮攝）

2025/08/12 15:18

〔記者李文馨／台北報導〕立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備詢。國民黨立委王育敏質詢前，立法院長韓國瑜表示，行政院受立法院請託進行報告，但議場席間一個立委都沒有，他痛批「這樣的狀態實在是太不像話！」

立法院院會今天下午首位質詢立委為民進黨籍林俊憲，質詢期間僅有下一棒次的王育敏在席間聆聽、準備。

韓國瑜在林質詢後表示，今天行政院受立法院請託，請行政院長來立法院專案報告，結果院中一個委員都沒有，像這樣的狀態，「對行政院非常非常不禮貌」。

韓國瑜說，再三呼籲黨團，一定要敦請委員參與專案報告，「王育敏委員上台之後一個委員都沒有，像這樣的狀態實在是太不像話」，隨後於14時45分宣布休息10分鐘。

下午14時58分，國民黨立委陳玉珍、鄭天財、邱鎮軍、民進黨立委蔡易餘、民眾黨立委張啓楷、劉書彬紛紛進入議場，隨後院會繼續進行質詢。

