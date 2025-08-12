獨家》823後內閣小幅改組 換閣揆不是當前選項

行政院長卓榮泰今表態，對於最近幾個月以來的政治現象，會深刻檢討，必要時會對重要人事做應有處理。（記者塗建榮攝）

2025/08/12 15:13

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長卓榮泰今表態，對於最近幾個月以來的政治現象，會深刻檢討，必要時會對重要人事做應有處理，向國人說明和負責。據掌握，執政黨預計8月23日後展開小幅度改組，現階段並無更換閣揆的選項，但對於執政節奏不夠明快、失控或有其他狀況的部會首長將有所調整，重整執政步伐。

據了解，賴清德總統上任一週年時，原本已有調整內閣的規劃，只是遇到公民團體發起大罷免而延後。即使726大罷免結果不如預期，民進黨也不能逃避，不是要「殺到底」，而是履行「與公民同行」的約定，因此8月23日第二波罷免告一段落後，會是改組的適當時機。

綜合民進黨內各方消息，823後的改組不會全面性更動，更換閣揆不在當前選項中，但對於過去一年多來，在政策推動不夠明快、有點失控、狀況比較多的部會，都會有所調整，相關名單還在盤整中，另，民進黨秘書長也會在這一波調整一併統籌處理。

據悉，雖然外界將726第一波大罷免解讀為失敗，但對民進黨內部而言，這只是未能成功掠奪對方的城池，黨內也早有認知，一般民意並不支持全面性罷免，眼下雖然黨內有些波瀾，民調也起起伏伏，但這是暫時性的，該怎麼調整步伐，黨內都很清楚，也都按政治上的軸線處理，不會依眼前狀況很草莽地立刻應對。

