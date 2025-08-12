鍾佳濱指政府救災腳步慢 卓榮泰：我們會深刻檢討

行政院長卓榮泰今表態，對於最近幾個月以來的政治現象，會深刻檢討，必要時會對重要人事做應有處理。（記者塗建榮攝）

2025/08/12 15:27

〔記者陳政宇／台北報導〕丹娜絲颱風及豪雨重創台南，民進黨立委鍾佳濱今（12日）直言，對比2009年莫拉克風災只花了半個月便通過重建條例，政府這次的救災腳步確實慢了點，盼能亡羊補牢、穩步重建。行政院長卓榮泰坦言，這次降雨量已超越莫拉克，加上強風及連日豪雨的災害期間更長，對於時間上「我們會深刻檢討」。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。

請繼續往下閱讀...

鍾佳濱質詢時回顧，2009年莫拉克風災造成嚴重災損，當時只花了半個月便通過重建條例。而這次丹納絲風災後接連豪雨釀災，政府救災的腳步確實慢了點，因此在亡羊補牢的路上，必須追求穩步的重建。尤其是這次南部溫網室毀損，農民原本的貸款尚未還清，又需要貸款重建，背負龐大的財務壓力，因此要求農業部研擬補助溫網室以租換貸政策，幫助農民減輕重建負擔。

鍾佳濱並指出，這次雨災除了造成溫網室設施受損外，也因為颱風導致電桿倒塌逾3500根，使得魚塭的水車停擺，造成養殖魚缺氧翻肚、冷鏈停擺。而魚塭、農田雖然有魚電及農電共生，但是因為是單向輸出電力，缺乏儲能設施，因此即使農地及魚塭上有太陽能板，仍不能提供緊急備援用電，因此要求農業部推動農業儲能設施補助，強化農漁電網韌性。

對此，卓榮泰答道，就降雨量而言，尤其是在許多的山區，高雄山區降雨量都超過了莫拉克颱風等級，且17級強風也不可小覷，災害期間也比較長；更重要的是，莫拉克是發生在幾天當中，本次則是颱風加上豪雨，幾乎連續一整個月都在風雨狀態。

卓榮泰表示，應該由中央、地方合作，中央應變中心來指揮調度，應該可以面對狀況，但後來看到屋損特別嚴重，加上雨在修復過程仍不斷地下，故728豪雨後成立前進指揮所，並馬上通過特別條例，對於時間上的考慮，「我們會深刻檢討」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法