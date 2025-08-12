黃國昌沒收「兩年條款」表決權惹議 蔡壁如：下次改進

民眾黨創黨之母、中央委員蔡壁如。（資料照）

2025/08/12 15:32

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨代表大會上週落幕，會中就黨代表所提「兩年條款」提案以閉門形式舉行，民眾黨主席黃國昌不給黨代表表決的機會，擱置相關提案，並逕行宣布維持兩年條款，引發黨內不滿。民眾黨創黨之母、中央委員蔡壁如今接受名嘴黃光芹專訪時說，每個人的批評都對，民眾黨就虛心接受，下次改進。

針對民眾黨前主席柯文哲設立「兩年條款」的脈絡，蔡壁如透露，第一屆立委時5人全來自海選，黨內曾在選對會討論此事，但當時僅是發想並未落實，2024年第二屆時她在台中選舉，對細節不便評論，但柯文哲曾多次對她表示，想落實兩年輪替，擴大民眾黨人才訓練。

請繼續往下閱讀...

蔡壁如轉述，柯文哲認為立法院是一個讓民眾黨的人才可以擴大培訓的好地方，讓他們拿出真本事、真技能去表現，所以柯覺得可以兩年輪流，因為當時想2024年不分區應該會有8到10席，如果有10席，那至少提出的34席裡頭，前面有20席都可以到立法院去訓練。

此外，針對黨代表大會，黃國昌將黨代表所提暫緩「兩年條款」提案，併案討論，並沒收黨代表表決權利。蔡壁如說，她沒有參與到那個環節，不清楚細節，但尊重黨主席黃國昌的處置。過程中有人會批評，每個人看事情角度不同，應相互尊重。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法