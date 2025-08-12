為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌沒收「兩年條款」表決權惹議 蔡壁如：下次改進

    民眾黨創黨之母、中央委員蔡壁如。（資料照）

    民眾黨創黨之母、中央委員蔡壁如。（資料照）

    2025/08/12 15:32

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨代表大會上週落幕，會中就黨代表所提「兩年條款」提案以閉門形式舉行，民眾黨主席黃國昌不給黨代表表決的機會，擱置相關提案，並逕行宣布維持兩年條款，引發黨內不滿。民眾黨創黨之母、中央委員蔡壁如今接受名嘴黃光芹專訪時說，每個人的批評都對，民眾黨就虛心接受，下次改進。

    針對民眾黨前主席柯文哲設立「兩年條款」的脈絡，蔡壁如透露，第一屆立委時5人全來自海選，黨內曾在選對會討論此事，但當時僅是發想並未落實，2024年第二屆時她在台中選舉，對細節不便評論，但柯文哲曾多次對她表示，想落實兩年輪替，擴大民眾黨人才訓練。

    蔡壁如轉述，柯文哲認為立法院是一個讓民眾黨的人才可以擴大培訓的好地方，讓他們拿出真本事、真技能去表現，所以柯覺得可以兩年輪流，因為當時想2024年不分區應該會有8到10席，如果有10席，那至少提出的34席裡頭，前面有20席都可以到立法院去訓練。

    此外，針對黨代表大會，黃國昌將黨代表所提暫緩「兩年條款」提案，併案討論，並沒收黨代表表決權利。蔡壁如說，她沒有參與到那個環節，不清楚細節，但尊重黨主席黃國昌的處置。過程中有人會批評，每個人看事情角度不同，應相互尊重。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播