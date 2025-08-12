為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    嘉義太保市「災後振興金」發多少？ 公所與代表會各執一詞

    太保市民代表林淑勉要求災害振興金提高至5000元。（記者蔡宗勳攝）

    2025/08/12 15:40

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣太保市公所提案每人發放災後振興金3000元，弱勢戶再加發1000元，太保市民代表會臨時會今天審查這個議案時，有代表提動議發5000元，兩派代表僵持不下，經休息討論仍無共識。最終雖通過提議，但所會各說各話，公所稱全數代表通過普發每人3000元，在野代表林淑勉則宣稱11位代表表決都同意發放災害振興金5000元，請公所依法研議辦理。

    市長鄭淑分因另有公務向代表會請假未列席，鄭在會前指出，估算現有財源約3億多元，在不影響財政紀律狀況下，編列發放災後振興金每人3000元，預計共需1.2億元。

    林淑勉表示，公所累計剩餘款還有3.9億元，颱風災損非常嚴重，因而提議每人應發5000元，相信公所現有財源充足，應該苦民所苦。在野代表許秀燕也說，市長宣傳發3000元，但代表會的誠意是要發5000元，請公所從善如流。

    在朝代表吳宏哲指出，發5000、發1萬都支持，但難保今年不會再有其他颱風，需要再投入大筆經費，不應一次就把錢發光。周玉岸與蔡聰敏代表也主張先通過普發每人3000元議案。

    市公所會後指出，災後復原經費公所編列8214萬6000元，代表會審議通過2046萬元；每人普發3000元「災後振興金」、低收入戶及中低收入戶另加發1000元「弱勢關懷金」：公所編列1億2400萬元，代表會全數通過。

    太保市民代表會休息討論災害振興金的發放額度。（記者蔡宗勳攝）

    太保市民代表會休息討論災害振興金發放額度。（記者蔡宗勳攝）

