埔里「好山好水」恐淪掩埋場 罷團批馬文君「光說不練」

南投埔里鎮有業者規劃興建掩埋場，民眾擔心衝擊當地飲用水，以及茭白筍與瓶裝水的產品安全。（民眾提供）

2025/08/12 14:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里鎮好山好水，是瓶裝水與茭白筍重鎮，惟有業者規劃在此興建廢棄物掩埋場，引發反彈，南投罷免立委馬文君「All罷馬」罷團，今邀鎮民說明地方疑慮，並質疑馬雖表態反對掩埋場，但都「光說不練」，要求要有具體行動，否則就是愧對鎮民；馬回應，堅決反對掩埋場，至於具體行動則未說明。

鎮民說，掩埋場位在烏溪上游，一旦場區滲漏污染水源，不僅影響埔里飲水、農產，更衝擊瓶裝水供應，恐波及全台消費者。

他說，即便水利署已於7月1日發函表達禁止設置垃圾掩埋場，以保護鳥嘴潭人工湖上游水源，但南投縣政府仍持續讓開發單位補件，企圖以拖待變，直到過關。

鎮民指出，馬文君曾表態不支持掩埋場，但掩埋場的選址，與馬爭取掩埋場聯外道路投70線拓寬有無關聯，呼籲馬透過「自來水法」修法加嚴，把取水口保護範圍從目前的1公里再擴大，防止該案因距離水質水源保護區1.4公里而躲過法規限制。

「All罷馬」罷團說，馬文君應具體說明她可做些什麼，人民則可透過罷免投票，用選票告訴馬文君阻止掩埋場設立，這都是公民的權利，並呼籲全民一起監督，8月23日投下同意罷免，守護埔里水，守住台灣生命線。

馬文君回應，堅決反對掩埋場，這點毋庸置疑，有關投70線道路改善，更早在10年前就設置完畢；至於阻止掩埋場的具體行動，馬文君助理表示，馬因仍在開會不便回覆，但對於掩埋場，馬文君始終與鎮民站在一起，會在中央全力協助地方。

南投罷免立委馬文君「All罷馬」罷團，邀鎮民說明地方質疑掩埋場興建案，並要求馬文君除表態反對，還要有具體作為，而不是「光說不練」。（「All罷馬」罷團提供）

