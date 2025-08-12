為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    8/23立委罷免說明會明起登場 中選會：如遇颱風順延一天

    中選會今天公布公辦電視罷免說明會時程，圖為南投縣立委馬文君、游顥罷免案場次。（中選會提供）

    中選會今天公布公辦電視罷免說明會時程，圖為南投縣立委馬文君、游顥罷免案場次。（中選會提供）

    2025/08/12 15:06

    〔記者李文馨／台北報導〕第二波國民黨立委罷免案23日舉行投開票，中選會今天公布公辦電視罷免說明會時程，新北市羅明才、台中市江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒案明天登場，新竹縣林思銘14日舉行，南投縣馬文君、游顥案15日辦理，新北市、台中市若遇颱風假將順延一天辦理。

    中選會在臉書發布公辦電視罷免說明會時程，新北市立委羅明才罷免說明會將在13日上午11時，於新北市有線電視公用頻道第3頻道播出。

    台中市3位立委也在13日舉行，江啟臣為上午10時、楊瓊瓔下午3時，都在豐盟有線電視第20頻道轉播；顏寬恒為晚間7時，將在大屯有線電視第78頻道、台灣佳光電訊第78頻道、大台中數位有線電視第20頻道播出。

    新竹縣立委林思銘電視罷免說明會則在14日上午10時，於TBC北視第3頻道播出。南投縣於15日辦理，馬文君上午10時、游顥下午2時，在中投有線電視第3頻道播出。

    第11號颱風楊柳持續朝台灣逼近，中央氣象署預估有機會在13日登陸。中選會表示，13日舉行的羅明才電視罷免說明會如經新北市政府宣布停止上班，將順延至14日同時段辦理；江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒的說明會如經台中市政府宣布停止上班，將順延至15日同時段辦理。

    中選會今天公布公辦電視罷免說明會時程，圖為新竹縣立委林思銘罷免案場次。（中選會提供）

    中選會今天公布公辦電視罷免說明會時程，圖為新竹縣立委林思銘罷免案場次。（中選會提供）

    中選會今天公布公辦電視罷免說明會時程，圖為台中市立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒罷免案場次。（中選會提供）

    中選會今天公布公辦電視罷免說明會時程，圖為台中市立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒罷免案場次。（中選會提供）

    中選會今天公布公辦電視罷免說明會時程，圖為新北市立委羅明才罷免案場次。（中選會提供）

    中選會今天公布公辦電視罷免說明會時程，圖為新北市立委羅明才罷免案場次。（中選會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播