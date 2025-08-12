8/23立委罷免說明會明起登場 中選會：如遇颱風順延一天

中選會今天公布公辦電視罷免說明會時程，圖為南投縣立委馬文君、游顥罷免案場次。（中選會提供）

〔記者李文馨／台北報導〕第二波國民黨立委罷免案23日舉行投開票，中選會今天公布公辦電視罷免說明會時程，新北市羅明才、台中市江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒案明天登場，新竹縣林思銘14日舉行，南投縣馬文君、游顥案15日辦理，新北市、台中市若遇颱風假將順延一天辦理。

中選會在臉書發布公辦電視罷免說明會時程，新北市立委羅明才罷免說明會將在13日上午11時，於新北市有線電視公用頻道第3頻道播出。

台中市3位立委也在13日舉行，江啟臣為上午10時、楊瓊瓔下午3時，都在豐盟有線電視第20頻道轉播；顏寬恒為晚間7時，將在大屯有線電視第78頻道、台灣佳光電訊第78頻道、大台中數位有線電視第20頻道播出。

新竹縣立委林思銘電視罷免說明會則在14日上午10時，於TBC北視第3頻道播出。南投縣於15日辦理，馬文君上午10時、游顥下午2時，在中投有線電視第3頻道播出。

第11號颱風楊柳持續朝台灣逼近，中央氣象署預估有機會在13日登陸。中選會表示，13日舉行的羅明才電視罷免說明會如經新北市政府宣布停止上班，將順延至14日同時段辦理；江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒的說明會如經台中市政府宣布停止上班，將順延至15日同時段辦理。

