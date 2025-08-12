為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    風災拖半月才成立指揮所 卓榮泰：願意檢討

    行政院長卓榮泰12日赴立法院就「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告及備詢。（記者塗建榮攝）

    2025/08/12 14:37

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會今日邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。民眾黨立委張啓楷質疑，行政院拖了半個多月才成立前進指揮所，對此，卓榮泰表示，災害一發生就用中央災害應變中心在指揮、調度，協助各縣市，長久以來、過去一段時間都是如此，去年也是這麼辦。不過，卓榮泰也說，這樣的機制是否合理完善可以檢討。

    張啓楷表示，他在南部災害發生後，呼籲成立中央前進指揮所，不過卻遭行政院發言人李慧芝反駁，「政府過去從沒有為了風災設立前進指揮所」。但過去包括八八風災就曾成立指揮所，2012年天秤颱風，閣揆陳冲在颱風登陸時，就指示內政部長李鴻源成立前進指揮所。

    卓榮泰表示，救災機制非常完善，災害一發生就用中央災害應變中心在指揮、調度，協助各縣市，長久以來、過去一段時間都是如此，去年也是這麼辦，今年是因為屋頂、電通訊系統毀損太多，要復原，因此成立復原的前進指揮所。

    卓榮泰說，絕對不是說不應該成立前進指揮所，現在的應變救災機制，是中央災害應變中心在指揮救災，現在是復原，才有復原的前進指揮所，會檢討這個機制，或許以後是不是任何一個颱風都要這麼做，會檢討機制，但是中央應變中心的功能還是存在的。「不要誤會我說有中央應變中心就拒絕成立指揮所，我願意來檢討這個事情」。

