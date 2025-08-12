傳軍購特別預算破7千億 王定宇：數據不正確

民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕針對外傳國防部將提出的軍購特別預算額度達7千億元，民進黨立委王定宇今（12）日表示，依目前了解，沒有7千億這個數字，相關臆測數據並不正確。國防部所研擬的特別預算，主要為跨年度支應防衛必要支出，並強化自我防衛力量，額度及細節仍待國防部確認。

王定宇指出，此次編列特別預算有兩大理由，一是因應中國對台威脅日益加劇、確保防衛所需支出；二是與國際民主盟友建構防衛體系與安全網絡。賴清德總統已揭示，國防預算支出要達到 GDP 的 3% 以上，因此跨年度的防衛力量建構須透過特別預算支應。

他說，預算方向包括建構類似「鐵穹」的多層次防空體系，因應各種彈體與無人機威脅，保護國家重要設施與人民生命財產；發展不對稱戰力，讓中共武力犯台將面臨「地獄景象」以嚇阻衝突；強化戰備重生，補足明顯不足的彈藥與武器庫存，並提升本土生產量能，透過技術移轉與合作生產，讓台灣成為全球軍工供應鏈的一部分。

此外，王定宇也說，預算將全面提升感知系統，監偵中共各類威脅，並結合自動化與 AI 建構快速反應機制。他強調，這是一項分7年推動的重大投資，將使台灣防衛實力「往上提升好幾格」，並成為經濟與民主發展的重要基礎。

王定宇說，依據目前了解，根本沒有7千億這個數字，數字並不正確，外界傳聞明顯有誤，目前坊間臆測，不能說對錯，只能說目前數據並不正確。他並呼籲，國防與國家安全不分朝野黨派，應給予最大支持。至於細部項目與機密內容，將待國防部籌備完成後送交立法院國防委員會審查，國會可依公開或機密方式監督。

