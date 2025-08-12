林岱樺被爆爭議牽動選情？ 地方人士：難免有傷但須觀察

立委林岱樺在議場前受訪，回應週刊爆料。（記者陳逸寬攝）

2025/08/12 14:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕週刊爆料民進黨立委林岱樺涉及助理費案調查內情、及對師父「留言」內容，引起政壇關注是否牽動高雄市長選情，地方人士評析對林岱樺個人難免有傷，但市長大選後續還要再觀察。

地方人士指出，林岱樺幾乎是民進黨內最早布局高雄市長黨內初選的立委，其遍布看板、組織團隊、到接洽多組公關公司協助行銷，展現強大企圖，也如願取得聲量與民調優勢。

但自從今年初檢調啟動助理費案、政治獻金案查緝後，林的聲勢多少受到衝擊，最明顯的變動就是原本傳出有意相挺的湧言會為此調整腳步，但仍有部分議員對林岱樺始終情義相挺。

今天週刊爆料內容，除增加林岱樺所涉案情，她給師父的「留言」最受討論，讓外界對兩人關係有更多聯想？林岱樺清晨即發出聲明抨擊暗黑勢力、強調選到底的決心，但聲明與出面回應內容，均未對這些「流言」直接回應。

地方人士評析，從年初調查到今天的爆料對林岱樺必然有傷，但有時危機也是轉機，後續衝擊仍要看林岱樺的應對，如果林岱樺只是聲稱選到底，卻對相關報導或案情沒具體澄清與進一步說明，恐怕會影響她在外界的形象。

地方人士也注意到，包括許智傑、邱議瑩、賴瑞隆等投入民進黨高雄市長初選的立委，及國民黨立委柯志恩，在林岱樺涉案與被爆料後，發言都相當小心謹慎，柯志恩甚至幫林岱樺說公道話，間接凸顯案情、選情變化難料，各陣營只能力保儘量不出錯、別被拖下水。

