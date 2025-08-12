軍愛民楷模 澎防部上士勇救落海民眾負傷

澎防部王博智上士，勇救落海民眾。（澎防部提供）

2025/08/12 14:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來兩岸局勢吃緊，澎湖戰略位置躍居前線，官兵除戰訓任務加重、保家衛國之餘，還肩負澎湖急難救助主力，每逢颱風過後家園清理，都能見到官兵投入災後復原的身影，贏得各界好評。今（12）日再傳澎湖防衛指揮部王博智上士在觀音亭，勇救落海民眾而負傷，更成為軍愛民楷模，澎防部決定公開表揚。

澎湖防衛指揮部王博智上士，今日上午運動途中，目睹民眾自澎湖觀音亭西瀛虹橋上方墜海，王博智迅速研判救援方式後，立即跳入海中將落海民眾安全護送上岸，成功挽回寶貴性命，雖然王博智也小腿擦傷，但低調接受救護員包紮消毒後就離開現場，事後澎湖縣政府消防局查清身分公布後，才讓救援事蹟曝光。

王博智表示，保國衛民是國軍的天職，看到民眾有生命危險，一定會挺身而出，能夠協助這位民眾脫離險境、平安無事，自己也非常開心，個人受傷事小，主要是能救回民眾寶貴的生命，相信每一位軍人第一時間都會下海搶救，並不認為自己有任何功勞或特別之處。

澎防部指揮官陳俊源中將表示，王博智上士的英勇行動，充分展現國軍官兵保國衛民的信念，也是全體官兵的表率，將公開表揚。澎湖縣政府及消防局，也將擇期表揚，感謝王博智急難中伸出援手，搶救落海民眾寶貴生命，減少社會發生悲劇。

王博智上士在觀音亭，勇救落海民眾。（澎湖縣政府消防局提供）

