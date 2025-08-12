為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    軍愛民楷模 澎防部上士勇救落海民眾負傷

    澎防部王博智上士，勇救落海民眾。（澎防部提供）

    澎防部王博智上士，勇救落海民眾。（澎防部提供）

    2025/08/12 14:54

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來兩岸局勢吃緊，澎湖戰略位置躍居前線，官兵除戰訓任務加重、保家衛國之餘，還肩負澎湖急難救助主力，每逢颱風過後家園清理，都能見到官兵投入災後復原的身影，贏得各界好評。今（12）日再傳澎湖防衛指揮部王博智上士在觀音亭，勇救落海民眾而負傷，更成為軍愛民楷模，澎防部決定公開表揚。

    澎湖防衛指揮部王博智上士，今日上午運動途中，目睹民眾自澎湖觀音亭西瀛虹橋上方墜海，王博智迅速研判救援方式後，立即跳入海中將落海民眾安全護送上岸，成功挽回寶貴性命，雖然王博智也小腿擦傷，但低調接受救護員包紮消毒後就離開現場，事後澎湖縣政府消防局查清身分公布後，才讓救援事蹟曝光。

    王博智表示，保國衛民是國軍的天職，看到民眾有生命危險，一定會挺身而出，能夠協助這位民眾脫離險境、平安無事，自己也非常開心，個人受傷事小，主要是能救回民眾寶貴的生命，相信每一位軍人第一時間都會下海搶救，並不認為自己有任何功勞或特別之處。

    澎防部指揮官陳俊源中將表示，王博智上士的英勇行動，充分展現國軍官兵保國衛民的信念，也是全體官兵的表率，將公開表揚。澎湖縣政府及消防局，也將擇期表揚，感謝王博智急難中伸出援手，搶救落海民眾寶貴生命，減少社會發生悲劇。

    王博智上士在觀音亭，勇救落海民眾。（澎湖縣政府消防局提供）

    王博智上士在觀音亭，勇救落海民眾。（澎湖縣政府消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播