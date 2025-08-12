盧秀燕被傳棄選黨魁 挺盧派823後將集體敦促勇敢承擔

國民黨將於10月18日投票產生新任黨魁。（資料照）

2025/08/12 15:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨將於10月18日投票產生新任黨魁，原本黨內呼聲最高的台中市長盧秀燕，昨日卻被傳棄選，盧本人也未做證實，「挺盧派」的前國民黨秘書長李乾龍今日呼籲盧秀燕勇敢承擔，他並透露在8月23日罷免投票後、9月初黨主席選舉領表登記前，將會安排一個正式的黨內集體敦促行動。

李乾龍指出，代表民意的各地藍營正、副議長，大家迄今仍認未來黨魁人選的最大公約數還是盧秀燕，因此在823罷免過後大家就會做出一個正式的集體敦促行動，至於形式還在構思中，他並強調，屆時一定會有一些重量級、代表民意聲音的人站出來敦促盧秀燕參選，「有更多人站在她的背後，她會更有信心。」

李乾龍認為，由於823台中市還有3席國民黨立委罷免案，再加上颱風即將要來，各地都在繃緊神經，要求盧秀燕在目前這個節骨眼上做表態，時間不宜，但大家還是期待作為最大公約數的人，要勇敢出來承擔。

至於盧秀燕如果確定不參選，黨內是否會有盧秀燕、現任黨主席朱立倫之外的可能人選？李乾龍說，雖然黨內很多人有意願，而且幾位藍營直轄市長也被外界點名，但他認為除了侯友宜之外，要競選連任的藍營諸侯都會有疑慮；不過，他還是強調，盧秀燕才是最大公約數，盧應該勇敢跳出來承擔責任，先掌握黨機器，也才會有2028的機會。

此外，有黨內人士研判，盧秀燕不選黨魁的傳聞，調性上並不像是盧陣營自己放的，盧方面的說法一直都是823之後再表態，論述從頭到尾都很一致，因此放話者應該是非盧陣營的人，至於目前操作的風向是盧秀燕如果不選，朱立倫就有可能連任，對於反朱陣營而言，恐怕很難接受。

至於傳聞盧秀燕不選後，表態會認真考慮參選黨主席的前國民黨立委鄭麗文，黨內人士認為，鄭麗文背後代表的是趙少康、郝龍斌等「戰鬥藍」系統的想法，假設在盧秀燕缺席的情況下，即便朱立倫要爭取連任，也恐怕不容易輕騎過關。

