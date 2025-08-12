獨家》查處舔共藝人配合統戰 多數回覆「不曉得、沒那意思」

台灣藝人歐陽娜娜2024年5月轉發中國官媒《央視》統一文宣。（圖取自微博）

2025/08/12 14:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕歐陽娜娜等數十名台灣藝人赴中發展，日前在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，附和中國外長王毅「中國台灣省」說法。陸委會日前偕同文化部進行查處，有無與中共黨政軍合作；據透露，大部分經紀公司已回覆政府，多數藝人聲稱不曉得、沒有那個意思，回答避重就輕。

中共去年發動「聯合利劍2024B」圍台軍演，歐陽娜娜轉發央視發文，稱「台灣自古就是中國領土，只有一個中國」。張韶涵轉發聲稱「祖國統一，勢不可擋」。

今年3月，王毅貶低我國稱「中國台灣省」，侯佩岑、趙又廷、陳喬恩、陳妍希、陳志朋、張韶涵、汪東城、楊宗緯、張晨光、歐陽娜娜、歐陽娣娣、陳昊森、翁虹等數十名藝人，轉發央視「台灣必歸」貼文，唱和中共主張。

據了解，主管機關文化部展開兩波行政調查，檢視「親中」藝人與中共黨政軍有無合作行為，有政治性主張的，因涉違反兩岸人民關係條例第33條之1，已發函請藝人或所屬演藝公司、經紀人說明，為何要與中國共產黨合作；未來查核結果若認定違法，可處10萬至50萬元罰鍰。

發文關注重點是，詢問赴中發展藝人當時講這些話、轉發中共官媒圖文等，是出於個人意願或經紀公司安排，主管機關再看有無主觀自願或客觀的具體分工合作行為，依法律要件進行裁處。

知情官員透露，本次查處分兩波進行，每批有10幾位藝人，主管機關已經去函處理，不管是經紀公司或藝人本人，大部分是用書面回覆，基本上都有回覆政府。若有疑問的部分，主管機關會再發文請其說明。

官員指出，這些藝人回覆的理由多半是她不曉得、她沒有那個意思，或聲稱不清楚台灣政府的規定，反正各種理由都有，「有些當事人回答避重就輕」。文化部都會彙整歸納，由相關機關共同開會討論後，再看如何處理。

官員說明，行政調查是依「行政程序法」規定，無論有利或不利於當事人部分，都應讓當事人表達及回覆。主管機關後續按照所掌握資訊、調查證據、經紀公司或藝人的回覆，審視與掌握事實有無出入，判斷有無違反兩岸條例。

他強調，因為是行政罰，回覆有不足之處，會再請當事人補充，有的要請藝人進一步說明，有的還需要面談當事人。文化部是行政調查的主管機關，我們尊重他們的決定，屆時有無構成違法或要行政處分，相關機關將開會討論。

中共官媒《央視》今年3月製作「台灣必歸」海報，在微博帶起轉發運動。（圖擷取自中共官媒《今日海峽》臉書）

