南韓官員批林明昕「外交失禮」 王鴻薇：台灣變國際笑話

南韓官員昨發文指控我國行政院官員臨時取消行程，批「這是外交上的失禮行為」。國民黨立委王鴻薇今表示，這是我國與韓國外交上的重大疏失。（記者陳逸寬攝）

2025/08/12 14:19

〔記者劉宛琳／台北報導〕南韓真相和解委員會委員長朴宣映昨天發文指控我國行政院官員原先約好8日會面，卻在前一晚臨時取消，痛批「這是外交上的失禮行為」。國民黨立委王鴻薇今表示，行政院政務委員林明昕此舉不但有失國格，更讓台灣成為國際間的笑話；而林又再度惡意攻擊造謠抹黑在野黨刪凍預算，更讓社會反感。

王鴻薇表示，我方在前一晚以APEC相關日程為由臨時取消會面，讓原先精心訂製的茶點及交換禮物通通白費，挨轟「這是外交上的失禮行為」，並稱台灣將以傲慢與無禮的形象留在他心中，此事可以說是我國與韓國外交上的重大疏失。

王鴻薇表示，原來這位失禮的「行政院官員」就是行政院政務委員林明昕，在媒體及國際壓力下出來做出道歉聲明，稱自己是因為要前往APEC婦女經濟論壇，要去針對今年度宣言部分進行工作層級的討論，所以才「放鳥」韓方官員。但顯然這樣的行程安排理由，以及後續的處理，都不讓韓方買單，才會讓他們發文痛批，不但有失國格，更讓台灣成為國際間的笑話。

王鴻薇進一步表示，不只如此，明明是林明昕自己出包放鳥韓方，出來道歉就算了，沒想到還假道歉真政爭，又再度惡意攻擊造謠抹黑在野黨刪凍預算，不但讓社會反感，更是把自己毫無擔當，愛牽拖的本性盡顯無遺。更不要說，卓榮泰用這招現在滿意度已經不到三成，內閣民調雪崩，還要放火繼續掉？顯然林明昕政務委員相當不適任。

王鴻薇指出，事實上賴政府上台以來，台韓關係已經緊張數次，之前在前南韓總統尹錫悅宣佈戒嚴時，民進黨立法院黨團就在threads發文力挺，發文後不僅被罵翻，還登上韓國主要媒體「首爾新聞」等外媒版面。

王鴻薇說，如今再度發生台韓外交爭議，讓「傲慢與無禮」的形象享譽國際，如果沒有人出來負責，民進黨政府如何向國人與韓方交代？

