    AIT新任副處長梁凱雯精通中文 將持續台美戰略經濟合作

    美國在台協會12日宣布，新任副處長為精通中文的前美國國務院西半球事務局古巴事務協調官梁凱雯（Karin M. Lang）。（圖擷取自AIT官網）

    2025/08/12 14:03

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國在台協會今（12）日宣布，新任副處長為精通中文的前美國國務院西半球事務局古巴事務協調官梁凱雯（Karin M. Lang）。梁凱雯表示，期待持續推動雙方緊密的戰略及經濟合作。

    對於將重返台灣擔任副處長，梁凱雯表示，她在職涯早期就曾來到台灣服務，親眼見證了美台關係以及台灣充滿活力的民主有多麼強健，她很期待能持續推動雙方緊密的戰略及經濟合作，尤其是在台灣引領全球的尖端科技方面。

    AIT表示，梁凱雯已於8月8日上任，且精通西班牙語及中文；梁凱雯於美國外交體系服務已經逾30年，於2022年至2024年擔任美國國務院西半球事務局古巴事務協調官，在此之前，於2019年至2022年擔任美國駐日本東京大使館負責領事事務的公使銜參贊暨總領事。

    AIT指出，梁凱雯也曾於2017年至2019年在美國國內擔任國務院領務局政策協調與公共事務辦公室主任，於2015年至2017年擔任國務卿辦公室執行秘書處幕僚主任，並曾在哈瓦那、曼谷、台北、廣州、墨西哥城等重要的海外駐點擔綱經濟與領事職務，也在國務院東亞暨太平洋事務局擔任過多個政策職務。

    AIT也指出，梁凱雯於明尼蘇達大學取得學士學位，並以優異成績自美國國防大學艾森豪學院畢業，曾於2015年因在墨西哥為雙重國籍兒童爭取權益，榮獲美國國務院「Mary A. Ryan傑出公共服務獎」。

