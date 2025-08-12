新北議會綠營總召質疑市長選舉藍軍沒人？ 江怡臻：話沒聽懂就亂回

針對民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，新北市議會民進黨團總召廖宜琨認為「藍營在新北會沒人才到需要靠黃國昌？」國民黨新北市議員江怡臻說，話沒聽懂就亂回。（江怡臻提供）

2025/08/12 14:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕針對民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，新北市議會民進黨團總召廖宜琨認為，國民黨在新北有強大執政優勢，「藍營在新北會沒人才到需要靠黃國昌？」國民黨新北市議員江怡臻反嗆，廖宜琨是搞不清楚狀況，還是故意帶風向？看來急了，話沒聽懂就亂回。

廖宜琨昨（11日）接受本報記者訪問表示，綠營支持者當然對黃國昌有較大反彈，且國民黨在新北有強大執政優勢下，藍營在新北會沒人才到需要靠黃國昌？若是成真，恐怕對於藍營而言過於羞辱、也對市長侯友宜執政沒信心。據他所悉，黃國昌親綠變親藍的政治立場，導致部分藍營市議員對黃「也是很不爽」，民進黨的悶虧是否在藍營身上重演，也讓國民黨人士質疑。

江怡臻說，黃國昌說得很明白，是他「有意願參選」，也「願意整合在野」，不是國民黨去拜託他，更不是廖宜琨說的什麼「靠」，拜託邏輯請搞清楚好嗎？

江怡臻表示，民眾黨願意整合是展現誠意，民進黨急著跳出來潑冷水，難道怕藍白合作真的成功？新北市長選戰還有1年，民進黨總召急著出來挑撥離間，應該更關心自己黨內比較好。

江怡臻提到，前民進黨秘書長林右昌、立委蘇巧慧都說在「熱身」，火藥味濃，到時候真的開打，請問廖宜琨要挺誰？還是兩邊押寶？藍白良性競爭在「比好」，民進黨的內鬥，才真正讓人厭煩。

