立院8/14審查青少年基本法草案 綠委盼青年公共參與制度化

立法院教育文化委員會本週四將逐條審查「青年基本法草案」，5位民進黨立委今天在立法院召開「前進吧，青年世代！」世界青年日記者會。（張雅琳辦公室提供）

2025/08/12 14:12

〔記者李文馨／台北報導〕立法院教育文化委員會本週四將逐條審查「青年基本法草案」，5位民進黨立委今天在立法院召開「前進吧，青年世代！」世界青年日記者會，呼籲讓青年參與公共政策成為制度化、具實質影響力的機制；台灣青年民主協會則盼行政院等相關單位同步盤點命令與配套。

民進黨立委張雅琳指出，青年基本法草案強調政府應建立青年在地支持系統以及由下而上形成青年政策甚至是國家建言，同時針對青年專責單位以及代表性，都有相應的機制。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤表示，她從第10屆立委首次提出「青年基本法」到今天已經608天，週四將進行委員會逐條審查，希望落實青年主流化能夠成為朝野的跨黨派共識。

陳培瑜說，希望藉由立法回應年輕世代對「青年主流化」的期待，且應透過法律讓政府部門能整合跨部會資源，投入青年政策，並在各地建置支持系統，政府也應給予青年更多發聲與參與決策的機會。

伍麗華表示，期待這部法能夠肩負對原住民青年的照顧，在法案第27條「青年事務會報」的制度設計上，她特別強調必須納入各族群代表，落實族群主流化的精神，確保不同族群的青年經驗都能被納入政策決策體系。

郭昱晴指出，韓國、日本、歐盟早已透過專法確保政策延續並保障青年多元參與，OECD也建議針對弱勢青年提供制度支持。

台灣青年民主協會常務監事陳翊晉說，「青年基本法」不是一部「單一議題」法，而是國家青年治理重要根基，呼籲在立院審議的同時，也希望行政院與教育部及青年署等相關單位都應該要著手同步盤點命令與配套，確保法案一過能即刻施行。

台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄建議，法案應明確納入多元背景之青年參與，保障低年齡層、身心障礙及多元處境青年參與，同時應明定「單一性別比例不得低於3分之1」規定，落實性別平等的精神。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法