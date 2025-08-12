風災吹飛15.5萬片光電板 環境部：92％已回收

環境部長彭啟明12日赴立法院就「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告及備詢。（記者塗建榮攝）

2025/08/12 14:08

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委謝龍介今（12）日在立法院質詢時指出，今年風災造成全台多處受創，其中台南市在3月27日才舉辦城市韌性防救災演練，物資調動、安置等項目都獲得掌聲，但颱風來襲時卻「完全破功」。他並批評，今年風災導致15.5萬片太陽能光電板飛散各地，迄今仍有無人處理情況。環境部長彭啓明回應，目前已有92%光電板完成回收，剩餘8%正在處理中，相關公文第一週就已發出，循環署也同步啟動作業。

謝龍介指出，地方政府反映沒有合法的處理場地，行政院卻未出具函文，導致無法依據規定協助清運。他質疑，既然救災條例或緊急狀況可啟動協助，為何不及時提供行政依據。行政院長卓榮泰回應，中央甚至幫忙尋找暫時蒐集場地，並強調環境部已在第一時間處理。彭啓明補充，光電板回收作業已完成92%，剩8%待後續處理。

請繼續往下閱讀...

在水災補助方面，謝龍介詢問中央補助的高度門檻。卓榮泰說，現行規定水淹50公分以上中央才補助2萬元，地方另有不等金額補助；上次颱風已研議放寬至50公分以下也能給予補助，未來會檢討下限。謝龍介追問50公分門檻沿自日治時代塌塌米高度，是否應調整。卓榮泰回應，去年已有討論放寬，將持續檢討。

謝龍介並關注企業與工廠的補助，卓榮泰表示，經濟部長年編列利息、節能、設備及動力補助預算，利息補貼最高50萬元、節能補貼最高500萬元，動力設備補貼可達500萬至1500萬元。

另外，國民黨立委張嘉郡則關切行政院災後重建特別條例的560億元預算分配，擔憂雲林縣未列入災區範圍，恐「一毛都分不到」。她強調雲林農損全國排名第二，應依損失比例分配資源。卓榮泰回應，將依實際受災情況認定，由農業部彙整後編列特別預算，盼達到「最大、最廣、最實際」的照顧。張並呼籲農業復耕補助應在條例通過後一至兩週內撥款，以免錯過節氣影響收成。

