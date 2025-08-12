民進黨團譴責偷拍黃瓊慧 詹江村：不要什麼事都無限上綱到女性特權

國民黨桃園市議員詹江村在高鐵台中站巧遇民進黨議員黃瓊慧，拍下上傳臉書發文酸「陰魂不散」，引發爭議。（擷取自詹江村臉書）

2025/08/12 14:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市議員黃瓊慧11日到南投聲援罷免行動，返程在高鐵台中站買票、排隊搭車時，被國民黨桃園市議員詹江村拍下發文酸「陰魂不散」，貼文底下留言也充滿厭女辱罵、人身攻擊，民進黨桃園市議會黨團今（12）日下午發文譴責詹江村的行為；詹江村亦在臉書發文回應，強調不要什麼事都無限上綱到女性特權，他並沒有訕笑黃瓊慧或評論。

黨團指出，詹江村在社群媒體公開上傳偷拍女性議員黃瓊慧照片，並以「陰魂不散」帶風向，刻意製造跟蹤、糾纏的負面印象，該貼文引發逾500則留言，內容充斥厭女、侮辱與歧視言論，嚴重傷害當事人，造成極大困擾與心理壓力。

黨團指出，詹江村長期針對女性議員發表惡意言論，公開評論、嘲笑甚至羞辱女性容貌，行為屢遭外界批評，更放任其支持者在社群持續留下騷擾、羞辱及惡意玩笑等言論而不制止，身為公眾人物又是民意代表，再次做出性平負面教材的示範，此事件涉及偷拍、惡意影射及煽動網路霸凌，嚴重偏離政治攻防應有的界線，損害政治場域的健康環境。

黨團也呼籲國民黨必須正視此事，公開譴責詹江村的不當行為，並落實性別平等教育，防止厭女與性別歧視文化在政治場域蔓延，任何形式的騷擾與羞辱都不可容忍，尤其是來自民意代表的行為，更須嚴格檢視與咎責。

詹江村則發文回應，「我是瘋豹，我叫獨孤求告，不要企圖掩飾外交醜聞」，民進黨中央大肆發新聞稿，造謠還要求他道歉，不要什麼事都無限上綱到女性特權，他沒有訕笑黃瓊慧或評論，因為兩人是桃園政敵，如果他今天買票，巧遇的是立委王義川或是總統賴清德，他遠處拍1張背影照，放在網路上，也沒有任何人身評論，這樣叫偷拍、跟蹤嗎？他更嗆「民進黨團跟人家說性平，本身就是個笑話，道什麼歉，民進黨中央如果不敢告我，就是小狗」。

