嗆檢勾結媒體「狂妄至極」 柯文哲：往後一開口就用鏡新聞羞辱你們

台北地院12日審理前民眾黨主席柯文哲政治獻金及背信案，提解在押的柯文哲。柯文哲再度怒轟檢察官勾結鏡新聞，雙雙淪為政治打手，並痛批檢察官林俊言得意忘形、狂妄至極，以為民進黨可以永遠執政。（記者廖振輝攝）

2025/08/12 13:58

〔記者劉詠韻、張文川／台北報導〕台北地方法院持續審理京華城弊案，今（12）日上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證，協助釐清政治獻金案。庭末，柯文哲再度怒轟檢察官勾結鏡新聞，雙雙淪為政治打手，並痛批檢察官林俊言得意忘形、狂妄至極，想要升官發財，以為民進黨可以永遠執政；相較上週庭訊的情緒激動，柯今天語調雖平和，但火力依舊猛烈。

柯文哲表示，當他讀到邱的筆錄時十分驚訝，感慨邱佩琳辛苦了。他說，沒想到檢察官林俊言竟大刺刺地將鏡新聞、鏡週刊董事長裴偉寫入筆錄，更引用新聞內容向證人出示資料，進而影響證人想法。

柯文哲並猜測，林俊言此舉應有2種可能，一是得意忘形，自以為雞犬升天、可以升官發財，二是狂妄至極，以為民進黨會永遠執政。

柯文哲進一步批評，他過去屢次痛罵檢察官唾面自乾，本意是希望檢方能因此反省，自感羞愧，未料卻竟真唾面自乾，無論是國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押，或小草僅曬一張照片卻也慘遭收押，感慨：「檢察官多麼威風凜凜！」話鋒一轉，柯則指檢方面對鏡新聞時，卻是虛晃一招、笑罵由人。

柯文哲最後引用《五代史·馮道傳》「士大夫之無恥，是謂國恥」作結，嗆檢察官「以後別再談公平自義，也不用再裝得多麼道貌岸然」，並稱「你們只要一開口，我就會用鏡新聞羞辱、嘲笑、揶揄你們，直到你們的羞恥心恢復為止。」結尾仍不忘說：「謝謝檢察官，謝謝審判長。」

