    拜會蔣萬安先攀關係 黃國昌：柯處理大巨蛋很多困難問題

    民眾黨主席黃國昌今（12）天拜會台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

    民眾黨主席黃國昌今（12）天拜會台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

    2025/08/12 14:14

    〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今（12）天拜會台北市長蔣萬安，爭取蔣萬安對823核三延役公投的支持，還提到市政一棒接一棒，前民眾黨主席、前台北市長柯文哲處理掉大巨蛋很多困難的問題，讓蔣萬安能夠啟用；還有柯文哲與新北市長侯友宜一起爭取世壯運舉辦，讓世壯運在大巨蛋舉辦開幕典禮，讓蔣萬安跟侯友宜一起辦的有聲有色。

    黃國昌今天率民眾黨秘書長周榆修、副秘書長許甫等人及台北市議會民眾黨團議員，到台北市政府拜會蔣萬安；蔣萬安率副市長林奕華、副秘書長俞振華及研考會主委殷瑋、市府發言人李政軒等人出席。

    黃國昌致詞時先拉關係，細數他與蔣萬安一起在2016年踏入國會後，一起並肩作戰阻止民進黨修勞基法；林奕華則是他在立法院的前輩，而跟俞振華是從學界的時候就曾經合作過研究計畫。

    接著提到蔣萬安說的「在市政上一棒接一棒」，提及雙北今年共同主辦的世壯運，他出席在大巨蛋舉辦的開幕典禮，非常感動；因為大巨蛋從前任市長的擘劃，在柯文哲任內處理掉非常多困難的問題，在蔣萬安任內終於能夠啟用。而且當初柯文哲跟侯友宜一起爭取世壯運，蔣萬安跟侯友宜一起辦的有聲有色。

    話鋒一轉，他說起核三延役公投案的由來，批評民進黨政府不負責任冷處理核三延役公投案，希望將投票率壓低到25%以下；民眾黨全體黨公職在全國各角落動員宣傳，希望蔣萬安以首都市長的高度登高一呼，鼓勵大家都出來投票，還贈送了民眾黨創黨6週年的「勇敢」T恤給蔣萬安，希望蔣萬安跟他們一起勇敢面對台灣能源轉型的困境。

