南韓官員不滿被林明昕放鴿子 卓榮泰：應迅速說明取得諒解

行政院長卓榮泰12日赴立法院就「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告及備詢。（記者塗建榮攝）

2025/08/12 13:54

〔記者陳政宇／台北報導〕南韓真相和解委員會委員長朴宣映昨發文痛批，行政院官員原約好本月8日會面，前一晚臨時取消行程是外交失禮。對此，行政院長卓榮泰今（12日）表示，應該迅速透過外交途徑進行必要措施，充分說明並取得對方諒解。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備詢。

民眾黨立委林國成質詢時談到，他看完報紙後心裡很難過，國際失禮、貽笑國際，兩國交流本來應該是好事，為何卻臨時取消，外交禮節不足，難怪外交會有這麼多困境。

卓榮泰答覆說，出訪的行政院政務委員林明昕，是因為要參加APEC會議才變動時程，應該馬上透過外交途徑進行必要措施，充分說明取得諒解；他也請林國成理解，任何外交談判都非常辛苦，希望共同給予支持。

林國成則認為，外交本來就辛苦，不要說理由，規劃不完善，做事情頭痛醫頭、腳痛醫腳，跟APEC有什麼關係？老早就規劃的東西，遵守約定的時間是國際禮數。

不過，主持院會的立法院長韓國瑜突出聲喊「時間暫停」，並提醒今天是依照「立法院職權行使法」邀卓報告丹娜絲颱風專案，盼林國成就報告主旨提出質詢，請立法、行政互相尊重且理性對話。

林國成則表示，他只是向行政院提出投訴，希望台灣別再次貽笑國際，這件事情非常重要，不要失信於國際。

