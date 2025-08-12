為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    曾之婕服務處「公道伯」謝鴻斌 6連霸調解績優行政院長獎

    台南市長黃偉哲（左二）到市議員曾之婕服務處為六連霸行政院長獎的服務處主任謝鴻斌（右三）頒發祝賀紅榜，表揚謝在民間協同調解工作的貢獻。（記者王俊忠攝）

    台南市長黃偉哲（左二）到市議員曾之婕服務處為六連霸行政院長獎的服務處主任謝鴻斌（右三）頒發祝賀紅榜，表揚謝在民間協同調解工作的貢獻。（記者王俊忠攝）

    2025/08/12 14:26

    〔記者王俊忠／台南報導〕擅長調解工作的台南市議員曾之婕服務處主任謝鴻斌，今年再獲協同調解績優行政院長獎，也是台南唯一連續6年榮獲行政院長獎的民間調解人。台南市長黃偉哲於12日前往曾之婕服務處為謝頒發紅榜，感謝他多年來調解民間糾紛、促進地方和諧所做的貢獻。謝鴻斌將於20日北上接受總統與行政院長頒獎表揚。

    謝鴻斌歷經南市前副議長曾順良、前議員曾信凱及曾之婕議員任內，皆以非官方身分擔任協同調解人，6年來他成功調解的案件近2千件，其中在服務處所在地的台南東區就約有1千件，他最遠曾赴台北擔任協同調解人，「公道伯」的名聲不脛而走，許多當事人都是慕名請他幫忙調解，其中不乏社會知名人士。

    謝鴻斌表示，曾家父親與子女兩代3位議員都是無黨籍，一直秉持服務不分區域、不分黨派的原則，他參與服務處協同調解業務的20餘年來都以此為準則，在調解案件的過程中，他必須了解當事人糾紛事件的原委，憑藉從實務累積的法律知識及經驗值，提供妥適建議，讓當事人能充分了解，才能使許多糾紛案獲得圓滿調解。

    他說，過往調解案類中，以車禍案最多，其次是打架傷害、行車糾紛與損害鄰屋之類，想要調解成功，須有法律素養與臨場反應，有些糾紛當事人會找「道上兄弟」出面、態度很硬，這時需要了解雙方糾紛的原委、找出是非道理，用橋樑中立客觀立場居間分析、調停，讓「兄弟」也能理解，提高調解成功的機率。

    曾之婕也說，現今糾紛調解比過去更加不容易，謝鴻斌20多年來用耐心與愛心在調解工作付出，很辛苦，也累積很多調解成功的案例，才能6連霸行政院長獎。她選舉時承諾「一人當選、全家服務」，謝鴻斌在協同調解領域上，是服務市民的最佳詮釋，未來服務團隊會繼續以服務不分區域的理念，為台南創造更多正能量。

    南市東區區長黃炳元與調解會主席戴清泰也到場見證祝賀。

