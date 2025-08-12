為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台聯24週年黨慶更名台聯黨 宣示右派保守路線主張本外勞薪資脫勾

    台聯黨在今天成立24週年之際召開「黨慶茶會暨黨名更名」記者會宣布，將「台灣團結聯盟」黨名將更名為台聯黨。（記者林哲遠攝）

    台聯黨在今天成立24週年之際召開「黨慶茶會暨黨名更名」記者會宣布，將「台灣團結聯盟」黨名將更名為台聯黨。（記者林哲遠攝）

    2025/08/12 13:51

    〔記者林哲遠／台北報導〕台聯黨在今天成立24週年之際召開「黨慶茶會暨黨名更名」記者會宣布，將「台灣團結聯盟」黨名將更名為台聯黨，並提出外勞本勞薪資脫勾、反對跨性別免術換證等主張，宣示未來將走保守、右派路線。

    台聯黨主席周倪安指出，台聯黨的成立，本是精神領袖李登輝先總統，在中小企業主的勸進下，為了安定政局而成立的政黨。在調性上，本來就與革命、社運起家的國、民兩個左派政黨不同，以保守主義作為本黨綱領並不是刻意轉向，反而可以說是立場一貫。

    周倪安表示，國際潮流正在吹起保守政治的風潮。在美國、波蘭、阿根廷、義大利等國家，右派的政見都獲得選民支持。尤其美國在川普的執政下，以「常識」為本，強調性別只有二元、政策以本國優先、打擊非法偷渡客等，更是得到美國選民認同。

    台聯黨認為，在世界秩序重組，中國侵略威脅日益嚴峻的現在，再繼續走左派路線，只會導致社會分化與對立更加嚴重。

    台聯黨秘書長王銘源表示，過去「台灣團結聯盟」之名，常被選民誤以為是民間社團而非政黨。所以在每次的選舉過程中，黨公職總是稱呼「台聯黨」這樣的簡稱。在今年，正式更名為「台聯黨」，不但簡潔扼要，而且也有利於選民辨識。

    台聯青年部主任賴其瑋提及，近年來政府在性別、勞動政策上，有左傾之趨勢，本土選民也為此出現矛盾分歧。而藍白兩黨，又與中國裡應外合，台灣急需一個能擔負責任的保守政黨才能發揮穩定政局的作用，台聯黨走向保守之路，正是目前符合台灣利益之道。

