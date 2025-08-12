民眾黨團版風災特別條例 納入台東增「黃偉哲條款」

民眾黨團今召開記者會提出民眾黨版風災條例草案，將台東縣納入公告受創地區，更增訂「黃偉哲條款」，杜絕專款被不法挪用。（記者陳逸寬攝）

2025/08/12 13:46

〔記者林哲遠／台北報導〕丹娜絲颱風重創南台灣，行政院上週提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」。民眾黨團今召開記者會提出民眾黨版條例草案，將台東縣納入公告受創地區，更增訂「黃偉哲條款」，杜絕專款被不法挪用。

民眾黨團指出，行政院版草案條文第二條「本條例所定災區，為因丹娜絲颱風及七二八豪雨災後之受創地區，其範圍由行政院公告之。」其中災區範圍包括丹娜絲颱風災後7月28日起連續數日，於台南市、高雄市、嘉義縣市及屏東縣等縣市發生之豪雨、大豪雨而致災之地區；以及台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣等縣市有因此致災之地區。根據條文內容，明顯發現獨漏台東縣。

黨團副總召張啓楷續指，以南迴地區為例，7月雨量高達1851.5毫米，已破大武氣象站設站86年來的7月累積雨量紀錄，並造成南迴鐵公路中斷，許多農作物也因淹水受損，造成土堤潰堤、水溝淤積、灌溉系統受創，各鄉鎮市也出現積、淹水災情，台東縣不該被排除在外。

張強調，民眾黨版條例草案，將台東縣納入公告受創地區，秉持「公平、透明、效率」原則，並強化災民救助、落實專款專用、強化監督等相關條文，讓立法院能夠有效審議審查，並要求行政院須在一年之內完成災區重建工程。

總召黃國昌提及，蔡英文總統任內的前瞻基礎建設治水工程，台南、高雄兩市所獲經費最多，卻也是執行率低落、治水工程未完成公里數的前兩名縣市，民眾黨團日前更已公開踢爆，台南市政府膽大包天、非法挪用應專款專用的下水道清淤工程預算。

「本次民眾黨版條例草案，同時新增黃偉哲條款，杜絕專款再被不法挪用惡例。」黃國昌說明，將原行政院版條文，地方執行機關辦理本條例及災後防救法規定事項所需經費，「中央政府得覈實給予補助」；修正為「中央政府應覈實給予補助」。

黃國昌補充，草案也增新中央政府補助地方執行機關之經費，地方政府應依補助之目的及項目支用，不得移作他用，讓每一分救命錢確實到位，不再被上下其手、差別待遇甚至大小眼。另，將在行政院版條文基礎上，再提高補助金額，其中淹水超過50公分者，每一戶再加碼2萬元補助；並將中低收入戶補助上調至3萬元。

