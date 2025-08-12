力挺「還稅」助中小企業 卓榮泰：盼產業適應關貿新秩序

行政院長卓榮泰12日赴立法院就「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告及備詢。（記者塗建榮攝）

2025/08/12 13:16

〔記者陳政宇／台北報導〕美國對台20%暫時性關稅上路，民進黨立委鍾佳濱為出口市場在美國的中小企業者請命，盼能歸還進口原料時向台灣政府繳交的關稅。對此，行政院長卓榮泰今（12日）允諾說，他絕對支持，幫助產業快速適應新的世界關貿秩序。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備詢。

鍾佳濱質詢時關切，台灣有很多中小企業的出口市場為美國，在台灣主要是做燃料加工，進口原料時需向台灣政府繳交關稅，出口美國時理論上可以退稅，但由於未達退稅金額要求、或是申請手續繁瑣，導致許多中小企業或傳產業未能辦理，盼政府能還稅協助度過對美關稅衝擊。

卓榮泰回應，現在還在談判當中，針對關稅通案的部分，政府對於新關稅貿易秩序調整後，要幫助產業快速適應整個新的世界關貿秩序。

財政部長莊翠雲則說，關於鍾佳濱的建議，財部可以來主動查一下，看看業者是否有可以退的關稅、但還未退的部分，也會簡化相關程序。

鍾佳濱進一步建議，這些以美國為主要出口市場的中小企業或傳產業者，如今因美國關稅提高導致壓力很重，但長期在台灣累積貢獻不少稅收，盼政府能清查其過去3年、5年、甚至10年來進口原料所繳納的稅額，並支持退還過去未退的關稅，幫助業者度小月。

對此，卓榮泰承諾說，政府絕對支持，不讓國人有重複繳稅、或是增加稅務負擔的各項措施，若過去幾年都有這個現象，在法律上如何協助業者請求，這部分再請財政部處理。

