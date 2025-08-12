為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國防部撥公款助KMT婦工會買房 黨產會：蔣經國批示「餘款不必索回」

    黨產會回顧檔案指出，1968年的今天，1968年8月12日，時任國防部長蔣經國親自批示：「從速照辦，餘款不必索回」。（圖擷取自臉書）

    黨產會回顧檔案指出，1968年的今天，1968年8月12日，時任國防部長蔣經國親自批示：「從速照辦，餘款不必索回」。（圖擷取自臉書）

    2025/08/12 13:16

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕賣家出錢還不夠，餘款直接送給你！行政院黨產會今日指出，1968年的今天，國民黨婦女工作會為了打造「婦女之家」，經蔣宋美齡核可，向國防部買下青島東路9號的房屋，並使用其基地。隨著工作日益擴展，蔣宋美齡親自指示：「應設法擴充」。婦工會於是請求國防部無償借用隔壁的青島東路7號，結果婦工會買房地，賣家國防部卻須自己出錢，再送錢給買方。

    黨產會發文指出，婦工會提出請求數年後，國防部曾通知可承購7號房地，但婦工會表示價格太高，不停討價還價。後來國民黨中央黨部請國防部預撥款補助婦工會購買該房產，1968年8月12日，時任國防部長蔣經國親自批示：「從速照辦，餘款不必索回」。亦即，請國防部盡速撥款補助婦工會購買自家的地，補助款扣掉價金後剩餘的錢，不用歸還國防部，而是留給婦工會使用。

    黨產會提及，當時那塊地，國民黨在1999年賣給婦聯會相關團體「中華民國婦聯社會福利基金會」，買賣價金共計6億元。該基金會取得土地後，於2005年完工興建9層樓建物，即今日的婦聯會美齡樓。黨產會批，買房子不用自己出錢，甚至還可以倒賺，而一般民眾，還在努力用房貸築自己的家。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播