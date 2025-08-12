為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃國昌拜會談核三 蔣萬安不忘提「理工一哥」李四川

    民眾黨主席黃國昌拜會台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

    民眾黨主席黃國昌拜會台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

    2025/08/12 13:12

    〔記者何玉華／台北報導〕才表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，今（12）上午率台北市議會民眾黨團，拜會台北市長蔣萬安，爭取蔣萬安對823核三延役公投的支持，此外，未來「新北市長」一役也備受關注，熱門人選之一的台北市副市長李四川，因人不在國內未出席，蔣萬安致詞時不忘提一句「理工一哥」川伯（李四川），常給他很多意見跟看法；會末，黃國昌被問到未見面會不會可惜時說，「不會啦！以後很多機會，大家不要急」。

    黃國昌率民眾黨秘書長周榆修、副秘書長許甫等人及台北市議會民眾黨團議員，到台北市政府拜會蔣萬安，比預計的11點時間提前約8分鐘抵達；北市府副市長林奕華、副秘書長俞振華及研考會主委殷瑋、市府發言人李政軒先到場接待，蔣萬安則準時在11點露面。

    李四川雖未出席，蔣萬安致詞時不忘提一筆說，上任市長兩年多來，團隊討論很多能源政策，他也常跟「理工一哥」川伯聊，川伯給團隊很多的意見跟看法，這是一個攸關台北市、台灣未來長久發展的重要議題。

    在公開會面結束將進入閉門會談前，黃國昌被問到今天沒有見到李四川，會不會覺得可惜時說，「不會啦！以後很多機會，大家不要急」。而雙方在閉門後相談甚歡，不時有笑聲傳出。

    台北市長蔣萬安說，常跟「理工一哥」川伯討論能源政策。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安說，常跟「理工一哥」川伯討論能源政策。（記者田裕華攝）

