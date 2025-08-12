宏都拉斯與台復交？ 外交部：以符合國家利益探討雙邊關係可能性

蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，關於宏都拉斯的總統大選，外交部持續關注宏國的選情發展。（資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕宏都拉斯2023年3月與我國斷交，美國雜誌外交家近期刊登評論指出，多名宏都拉斯總統候選人承諾當選後將恢復台宏邦交。對此，外交部發言人蕭光偉今（12）日表示，會依照符合國家利益、維護國家尊嚴，探討雙方未來關係發展的可能。

蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，關於宏都拉斯的總統大選，外交部持續關注宏國的選情發展，對任何有助提升台灣國際地位、拓展外交空間的可能，外交部也秉持維護國家尊嚴與利益，同時以平等互惠的原則慎重看待，來積極持續推動外交工作。

蕭光偉強調，只要能符合政府推動「總合外交」，能夠獲得「榮邦」效益，能夠達到互利共榮，外交部都願意積極促成。

被問到若談復交，具體是否會要求宏都拉斯在一中原則上有正式立場？蕭光偉說，目前仍是宏都拉斯競選階段，外交部持續密切關注相關情事，會依照符合國家利益、維護國家尊嚴，探討雙方未來關係發展的可能。

蕭光偉也說，外交部對宏都拉斯當地各界人士持續保持溝通，有溝通管道，對各方陣營都有了解與掌握。

