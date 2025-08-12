為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    宏都拉斯與台復交？ 外交部：以符合國家利益探討雙邊關係可能性

    蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，關於宏都拉斯的總統大選，外交部持續關注宏國的選情發展。（資料照）

    蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，關於宏都拉斯的總統大選，外交部持續關注宏國的選情發展。（資料照）

    2025/08/12 13:03

    〔記者黃靖媗／台北報導〕宏都拉斯2023年3月與我國斷交，美國雜誌外交家近期刊登評論指出，多名宏都拉斯總統候選人承諾當選後將恢復台宏邦交。對此，外交部發言人蕭光偉今（12）日表示，會依照符合國家利益、維護國家尊嚴，探討雙方未來關係發展的可能。

    蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，關於宏都拉斯的總統大選，外交部持續關注宏國的選情發展，對任何有助提升台灣國際地位、拓展外交空間的可能，外交部也秉持維護國家尊嚴與利益，同時以平等互惠的原則慎重看待，來積極持續推動外交工作。

    蕭光偉強調，只要能符合政府推動「總合外交」，能夠獲得「榮邦」效益，能夠達到互利共榮，外交部都願意積極促成。

    被問到若談復交，具體是否會要求宏都拉斯在一中原則上有正式立場？蕭光偉說，目前仍是宏都拉斯競選階段，外交部持續密切關注相關情事，會依照符合國家利益、維護國家尊嚴，探討雙方未來關係發展的可能。

    蕭光偉也說，外交部對宏都拉斯當地各界人士持續保持溝通，有溝通管道，對各方陣營都有了解與掌握。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播