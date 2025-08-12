台中第八選區人口倒退 罷團籲罷免江啟臣讓山城重新啟程

罷團以中八選區近10年人口數據變化圖，質疑江啟臣讓家鄉越來越後退。（罷團提供）

2025/08/12 14:16

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第八選區罷團「一罷擊臣」團隊今天公布一支長度 20秒的短影片，影片中透過繁華與冷清街景對比、近10年人口數據變化圖、捷運規劃停留在紙上的事實等，凸顯台中第八選區（豐原、東勢、石岡、新社、和平）過去10年人口不斷流失，成為全市唯一人口倒退的區域，並呼籲鄉親於8月23日勇敢站出來，同意罷免國民黨立法院副院長江啟臣，讓山城重新啟程，對此，江啟臣團隊則不回應。

罷團表示，台中市近年人口持續成長，但唯獨台中第八選區在過去10年人口不斷流失，人口老化問題也高居全市之冠。罷免江啟臣領銜人廖芝晏指出，這裡曾是繁華的山城，如今街道冷清、青壯年外移嚴重，長者比例快速攀升。

廖芝晏批評，江啟臣擔任立委已經13年，卻沒有提出有效的發展規劃，交通建設尤其落後，「捷運是改善交通與帶動人口回流的重要關鍵，但中八選區至今沒有任何捷運工程動工，直到罷免壓力才倉促啟動可行性評估，這樣的作法只是敷衍應付」。

她舉例，高雄鳳山與豐原一樣是縣治所在、同樣經歷縣市合併，但鳳山人口持續增加，捷運也早已啟用多年，形成鮮明對比。反觀中八，不僅人口數從10年前開始下滑，青壯年流失，長者比例持續上升，更缺乏大型公共建設與均衡發展的規劃。

廖芝晏強調，一個連自己選區都無法好好規劃的人，卻把心思放在市長大位，實在令人痛心。罷免江啟臣不是為了報復，而是希望讓中八有真正關心、願意為地方長遠規劃的人來服務。呼籲鄉親8月23日勇敢站出來，用手中的一票同意罷免，讓豐原山城重新啟程。

