林岱樺被爆私人對話 柯志恩：司法不可淪為有心人工具

2025/08/12 13:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕涉詐助理費案的民進黨立委林岱樺，近期連涉爭議事件，今天又被週刊爆料指與住持的交情超乎一般人；對此，代表國民黨參選2026高雄市長呼聲最高的立委柯志恩認為，全案還在偵辦，現在連私人的對話都被流出，非常不可取，呼籲司法不可淪為有心人的工具。

藍營輔選人士分析，林岱樺事件對國民黨高雄市長布局沒太大影響，畢竟這是民進黨家務事，最大變數是最後林岱樺若真的脫黨參選，造成綠營分裂，國民黨將會得利，「但目前看來機會不大」。

對於林岱樺，柯志恩始終保持友善態度，地方上幾位藍綠立委跑行程碰到面，對比林岱樺與初選競爭對手邱議瑩的「相敬如冰」，林岱樺反而與柯有互動，有時還會攀談幾句。

林岱樺今天又被週刊爆料指與通法寺住持疑有曖昧對話，對此，柯志恩表示，林岱樺的案件還在偵辦當中，週刊卻接二連三爆出看起來應該是檢方手中才有的案情資訊，很難讓人不認為這中間是否有政治力介入。

柯志恩認為，而且連私人的對話都被流出，這實在非常不可取，畢竟有些對話內容，無論真假，看起來都與案情無關，「無論藍綠黨派的政治人物，人格都不該被污衊，政治不能沒有人性，司法更應該公平對待每一個人，千萬不可淪為有心人的工具!」

柯說，無論是民進黨的黨內初選，乃至2026的大選，她相信高雄選民也會希望每一場的選舉，看到的都是光明磊落、清清白白的公平競爭，而非各種明槍暗箭的鬥爭計算。

對於綠營可能出線的競爭對手，柯志恩6月接受王淺秋的廣播節目專訪時，點名未來選戰主要對手應是綠委邱議瑩或賴瑞隆其中一人，她分析邱議瑩後來居上，賴瑞隆有新潮流派系的強力支持，最終應該會是這2人其中一個出線。

