詹江村跟拍黃瓊慧還PO網 民進黨轟噁心跟騷：國民黨道歉！

國民黨桃園市議員詹江村昨晚連續偷拍民進黨桃園市議員黃瓊慧，並發布於社群媒體。（圖擷取自詹江村臉書）

2025/08/12 12:52

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨發言人戴瑋姍今天指出，國民黨桃園市議員詹江村昨晚連續偷拍民進黨桃園市議員黃瓊慧，涉嫌跟騷，並發布於社群媒體訕笑，導致詹江村支持者於網路以惡劣粗鄙言論攻擊黃瓊慧，民進黨對於詹江村噁心、違法的跟騷行徑，予以嚴厲譴責，並要求詹江村道歉，國民黨也應對其公職的惡劣騷擾行徑出面說明。

戴瑋姍表示，詹江村於昨日晚間參與國民黨立委游顥造勢活動後，於高鐵站售票處及月台，連續針對黃瓊慧施行偷拍行為，更將照片發布於網路，恐已涉及《跟蹤騷擾防制法》中反覆或持續為違反當事人意願的跟騷行為，以及《社會秩序維護法》，詹江村必須對其惡劣行徑公開道歉。

請繼續往下閱讀...

戴瑋珊提到，詹江村將偷拍照片發布於社群後，包括與詹江村同行的立委牛煦庭及眾多網友皆留言訕笑，甚至以不雅詞彙羞辱、攻擊黃瓊慧，對於詹江村引發網友對黃瓊慧的惡意留言攻擊，相關粗鄙不雅言論，已涉犯《刑法》公然侮辱、恐嚇危安以及《性騷擾防治法》，民進黨將支持黃瓊慧採取一切法律行動，並給予必要協助，以遏止歪風。

最後，戴瑋姍強調，詹江村與留言攻擊的網友應該受到譴責，而過往國民黨內多名性騷擾行為人如陳雪生、傅崐萁、鄭正鈐等人，至今依然未受到任何處分，本次事件國民黨更應對其公職嚴重違法的跟騷行徑，出面說明並公開道歉。

