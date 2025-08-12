藍委問普發現金 卓揆：可舉債但要合乎憲法程序 10月發放有困難

行政院長卓榮泰12日赴立法院就「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備詢。（記者塗建榮攝）

2025/08/12 12:48

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院擬針對「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」提出修正草案，國民黨立委楊瓊瓔今日質詢時關心政院對普發現金的態度，行政院長卓榮泰表示，可以舉債，但一定要合乎憲法的程序，楊瓊瓔追問什麼時候會編好預算送來立院？卓表示，會用最快的速度，總統通過生效的法律就會予以執行。

立法院今邀卓榮泰率同相關部會首長列席院會，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。楊瓊瓔詢問政院對普發現金的態度，對此，卓榮泰表示，立院修訂的法律，總統公告就會生效，雖然他認為在制定的過程中，對於大幅增加歲出，沒有徵詢行政院，違反憲法與預算法的規定，但是總統公告之後，行政、立法尋求一個解決憲政紛爭的方式。

卓榮泰表示，願意依照大家在討論過程中、最大照顧的方式，最多數的人普遍受到的更多照顧，同時也希望在產業支持方面加強，電力、民生系統的維持增加，韌性的特別條例內容稍做調整，總統公告的部分既已生效，基本上不變。

楊瓊瓔詢問什麼時候會編好預算送來立院？卓榮泰表示，會用最快的速度，總統通過生效的法律就會予以執行。即使舉債，如果國人這麼期待，立院也這麼要求，總統也已經公布法律生效，可以舉債但一定要合乎憲法的程序，他在努力尋求解決這樣的困難，把憲法的紛爭解決以後，就可以依照現在生效的法律予以執行。

楊瓊瓔追問，是否能依法於10月底如期發放？卓榮泰說，依照財主單位過去的經驗是有困難，過去是行政院主張要發，所以有提前作業，現在是立院突然加這作業，沒有辦法提前做很多準備工作。會努力在條例修正、預算編列之後，訂定一個可以執行的時間，當然條例、預算通過之後，越快執行對行政院越好。

國民黨立委楊瓊瓔今在立院院會質詢普發現金事宜。（記者塗建榮攝）

