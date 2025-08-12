傅崐萁稱國軍救災還找理由 卓榮泰澄清：賴清德指示全力搶救

行政院長卓榮泰12日赴立法院就「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告及備詢。（記者塗建榮攝）

2025/08/12 12:17

〔記者陳政宇／台北報導〕丹娜絲颱風及豪雨重創台南，國民黨立委傅崐萁質疑，總統賴清德勘災時向災民稱，「不能什麼事都靠國軍」，盼未來救災別再找理由。對此，行政院長卓榮泰今（12日）澄清說明，自己每次請示國軍支援時，賴總統從來沒有任何猶豫，主動指示國軍要全力協助搶救。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。

請繼續往下閱讀...

傅崐萁質詢時放播一段賴總統勘災的影片，並指出，嘉義及台南高達18000戶屋頂受損，災民期盼國軍能支援搶修，但賴稱國軍無法執行這項任務，必須要由社區自己發揮力量，「不能什麼事都靠國軍」。傅質疑，這番說法是否來自卓的報告內容。

對此，卓榮泰回應，中央成立應變中心，也希望地方能成立自主防災社區，在此前提下、加上國軍當時正在演習，總統談到「需要的時候，國軍還是會進去」。每次災情發生，自己都會先請示總統，需要時能否請國軍支援，而賴清德從來沒有任何猶豫，主動指示國軍全力協助搶救。

傅崐萁則認為，今天是在檢討賴總統的說法，民眾可能很難接受；從前總統蔣經國時代到現在，國軍將士救災都視同作戰，未來國內發生災情的時候，國軍就應該全力投入救災，不要再有其他任何理由？

卓榮泰強調，這是必然的狀況和要求，他每次到災區，都會向當地的指揮官表達最大謝意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法